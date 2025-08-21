El Gobierno defiende a la directora de Protección Civil tras el ataque del PP: "Es ruin e indecente"

El Ejecutivo pide una rectificación por las palabras de Elías Bendodo contra Virginia Barcones, "comprometida y trabajadora incansable"

Última hora de los incendios forestales en España

Compartir







Varios ministros del Gobierno han salido este jueves en defensa de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, después de que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la haya llamado "pirómana", unas palabras que han censurado por "ruines" e "indecentes" y por las que han pedido una rectificación.

Bendodo respondía de este modo, desde la puerta de la sede nacional del partido en Madrid, a Barcones, quien este miércoles acusó a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central. El daño de los fuegos también salpica al sector turístico.

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", espetó el dirigente 'popular'.

Ángel Víctor Torres: "Su deriva demuestra su desesperación"

A partir de ahí, ministros de la parte socialista del Ejecutivo y dirigentes del PSOE han cargado en sendos mensajes en la red social X contra las afirmaciones de Bendodo, que consideran "un insulto y una difamación" contra "una mujer comprometida y trabajadora incansable".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En concreto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que la "deriva" del PP "hacia el insulto permanente al adversario político demuestra su desesperación y su catadura moral".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ahora se han atrevido a llamar "pirómana" a Virginia Barcones, una mujer comprometida y trabajadora incansable, que ha estado en la gestión de los incendios desde el primer día. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todo mi apoyo, Virginia, y gracias por tu trabajo", ha escrito.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que el PP tenga la lengua "larguísima" y la piel "finísima". "Poco les digo a estos sátrapas", ha lanzado el exalcalde de Valladolid.

En otro mensaje, Puente ha ironizado al señalar que no se cree que el PP haya dicho eso "con lo estupendos que se pusieron" con sus tuits sobre los incendios.

Diana Morant: "El compromiso de Barcones es incuestionable"

En la misma línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado su apoyo a Barcones, "servidora pública ejemplar que trabaja cada día por la seguridad de la ciudadanía" cuyo "compromiso en la lucha contra los incendios y durante la dana es incuestionable".

"Las instituciones merecen respeto: no todo vale en política. Las palabras de Bendodo son inadmisibles y el PP debe rectificar. Difamar no exime de la responsabilidad", ha agregado.

Óscar López: "En el PP insultan a todos para tapar su incompetencia"

En un tono más duro se ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que tras respaldar a la directora de Protección Civil ha dicho que en el PP "insultan a todo el que pilla" para "tapar lo incompetentes que son gestionando con cualquier crisis".

"Lo hicieron en la pandemia con (Fernando) Simón, en la DANA con la Aemet y ahora llaman pirómana a la directora de Protección Civil. Es un patrón", ha manifestado.

Por otra parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apuntado que "no todo vale" y ha instado al PP a disculparse "de inmediato" con Barcones, "una servidora pública que lo está dando todo por ayudar a la ciudadanía".

Patxi López califica la postura del PP de "ruin e indecente"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, opina que llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil mientras los profesionales trabajan para extinguir los incendios es "ruin, indecente y vergonzoso", por lo que Bendodo debe "rectificar ya".

"Pero claro, hablamos del PP, que demuestra una vez más su catadura moral utilizando el insulto y la difamación mientras se combaten estos horribles incendios", ha zanjado.