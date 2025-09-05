El eclipse total teñirá de rojo al satélite y será visible al atardecer en casi toda la península

Baleares y Cataluña tendrán la mejor visión, mientras que Galicia occidental y Canarias verán menos fases

Un eclipse total de Luna, que convertirá el satélite en una esfera rojiza, podrá observarse al atardecer del próximo día 7 en la mayoría de España. Solo las zonas más occidentales de Galicia y las islas Canarias quedarán al margen, donde únicamente se apreciará el final de la fase parcial.

Durante la totalidad, la Luna no se oscurecerá por completo, sino que mostrará un tono rojizo debido a que parte de la luz solar se desvía a través de la atmósfera de la Tierra.

La 'Luna de sangre': un fenómeno seguro y accesible

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerda que este fenómeno “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”, ya que se puede disfrutar a simple vista.

En casi toda la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá ya eclipsada, de manera que solo se verá la segunda parte de la fase total.

Baleares y Cataluña, los mejores lugares para ver el eclipse lunar

La visión más espectacular corresponderá a las regiones orientales, especialmente en Baleares y Cataluña, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

En cambio, en Galicia occidental y Canarias únicamente se contemplará la fase parcial, puesto que el orto lunar se producirá justo después del final de la totalidad, indica el IGN.

Horarios del eclipse lunar en España

De acuerdo con los datos del IGN, tomando como referencia Madrid, el máximo del eclipse será a las 20.11 horas. La fase parcial arrancará a las 18.27 y concluirá a las 21.56, mientras que la totalidad se extenderá de 19.31 a 20.53. A partir de esa última hora, la Luna comenzará a abandonar la sombra terrestre, perdiendo el color rojizo hasta recuperar su aspecto de Luna llena.

Un espectáculo astronómico popular

El IAC recuerda que un eclipse lunar ocurre cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol. A diferencia de los solares, visibles solo en franjas muy limitadas y de corta duración, los lunares se pueden observar en medio planeta y se prolongan durante horas.

Cuando el satélite entra por completo en el cono de sombra terrestre se produce el eclipse total, momento en que adquiere el característico tono rojo que “la convierte en la célebre 'Luna de sangre'". Este tipo de fenómenos, más habituales que los eclipses solares, constituyen uno de los espectáculos astronómicos más apreciados por el público.