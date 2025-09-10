Perseverance encuentra la señal más clara de vida antigua en Marte

Científicos de la NASA encuentran posibles rastros de vida en Marte

El hallazgo lo ha hecho el vehículo de exploración Perseverance en el cráter Jezero

La NASA ha anunciado el descubrimiento de "la señal más clara de vida antigua en Marte" en una roca muestreada por su rover Perseverance el año pasado. La muestra, llamada "Sapphire Canyon', se recolectó en julio de 2024 de un conjunto de afloramientos rocosos en los bordes del valle de Neretva, un valle fluvial excavado por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace mucho tiempo.

"Hace un año encontramos lo que creemos que son signos de vida microbiana en la superficie de Marte. Así que la pusimos en manos de nuestros científicos para analizarla y preguntarles si creían que estos eran signos de antigua vida en Marte. Tras un año de revisión, nos han dicho que no pueden encontrar otra explicación, con lo que esta seria la señal más clara de vida que nunca antes hemos encontrado en Marte", declaró el administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, en rueda de prensa.

De hecho, un estudio publicado en 'Nature' viene a apuntalar aquella teoría, señalando que los estudios posteriores son compatibles con procesos biológicos antiguos.

Se trata de la muestra marciana número 25 recolectada por Perseverance, extraída de una roca rica en vetas llamada "Cheyava Falls". Esta roca, con forma de punta de flecha, contiene características fascinantes que podrían ayudar a determinar si Marte albergó vida microscópica en un pasado remoto.

Las muestras, analizadas por un equipo internacional de científicos, contienen unos pequeños nódulos de minerales de arcilla enriquecidos con fosfato de hierro y sulfuro de hierro, compuestos asociados al carbono orgánico, es decir, que podrían haberse formado en reacciones químicas que son la base de la vida.

Además, el equipo ha confirmado que estos procesos ocurrieron después de que los sedimentos fueran depositados en el lago y en condiciones de baja temperatura, lo que convierte a estas "extraordinarias muestras" en posibles biofirmas (huellas de antiguos procesos químicos que podrían haber sido la base para el surgimiento de vida en Marte).

No obstante, los autores del estudio son cautos y advierten de que los mismos indicios que señalan que estas rocas podrían haber sido formadas por microbios hace miles de millones de años, cuando en Neretva Vallis había agua, como podrían ser producto de procesos geológicos abióticos (no biológicos).

El otro elemento necesario para la formación de la vida es la temperatura y estos nódulos se han formado en temperaturas bajas.

El rover Perseverance ha recolectado y sellado 28 muestras científicamente seleccionadas dentro de tubos prístinos como parte de la campaña de Retorno de Muestras de Marte. La siguiente etapa es traerlas a la Tierra para su estudio. El actual Gobierno ya se ha mostrado partidario de eliminar la misión y centrarse en el objetivo de llevar directamente humanos sobre la superficie marciana. ¿Cambiará este hallazgo su idea?