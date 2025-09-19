Antoni Mateu 19 SEP 2025 - 14:10h.

Twitch y otras plataformas han alertado de la detección de audiencias infladas en miles de cuentas de retransmisiones en directo

Streamers coreanas, sobre el cese de Twitch en Corea del Sur: "Acabo de perder mi trabajo y toda mi carrera"

Twitch --así como el universo de las plataformas de streaming-- ha supuesto un antes y un después en el paradigma de los medios de comunicación. Incluso dentro del propio ecosistema de internet a la hora de consumir contenido: donde antes YouTube tenía la hegemonía, ahora la plataforma propiedad de Amazon compite de tú a tú con Google. Sin embargo, más allá de la influencia generalizada --y a escala global-- de éstas, las polémicas por la compra de audiencia, así como de la manipulación de seguidores para engrosar cifras, no están exentas.

De hecho, Twitch anunció que alrededor de 40.000 canales de creadores de contenido alrededor del globo podrían tener más audiencia de la que realmente tienen. Una práctica que no es nueva. Ya en su día, plataformas como Instagram tuvieron que poner el cerco a las cuentas que se nutrían de 'bots': perfiles que no generan interacción y que solo sirven para tener un número más grande en la carta de presentación.

Además de los canales afectados, desde la cuenta de X Twitch Support ya comunicaron en su día lo siguiente: “Hemos implementado medidas que mejoran de forma significativa la identificación de ‘bots’, espectadores ficticios y otros elementos que potencialmente falseen el ‘engagement’. Si tu canal se ha visto afectado por este tipo de cosas, vas a ver un cambio significativo en tu audiencia”.

¿Cuál es el impacto de esta inflación?

No hay datos concluyentes, al menos todavía. Las investigaciones que se han puesto en marcha lo han hecho de forma muy reciente. Y si se tiene en cuenta que Twitch es una plataforma que opera a escala global, los números --muy seguramente-- tarden en llegar de una manera concreta y precisa. Sin embargo, la plataforma morada no es la única que está en el ojo de la polémica.

Otro de sus nuevos rivales, Kick, de origen australiano, está repleta de creadores de contenido que se acusan mutuamente de inflar audiencias en sus canales. El debate social está servido: ¿realmente tienen tanta influencia como se ha querido transmitir? Sin embargo, más allá de las discusiones en la esfera social, la compra de cifras se puede llevar a cabo de diferentes maneras.

¿Cómo compran seguidores en plataformas de streaming?

Es un negocio lucrativo. Un estudio publicado por la plataforma Embed Social estima que un perfil de Instagram con --aproximadamente-- 10.000 seguidores puede llegar a ganar hasta 250 dólares por publicación en redes. Y, aunque Instagram y Twitch tienen dos filosofías de funcionamiento distintas de cara al público, al final, el objetivo de engordar los seguidores es el mismo: dar la imagen de que se tiene más impacto en la sociedad. Pero si se centra el debate en las plataformas de streaming, ¿cómo se pueden inflar las cifras?

Las páginas web de compra de 'bots' son uno de los métodos más extendidos. Aunque, eso sí, nuestros datos dejan de ser seguros, ya que en muchas ocasiones los métodos de pago no son convencionales, se desconoce la procedencia de los perfiles, así como también, la ubicación de los servidores. Estamos hablando de un negocio que, en su naturaleza, atenta contra las normativas y políticas de uso de estas plataformas.

Otra de las técnicas con las que ganar influencia, en un terreno más alejado del propio número de usuarios que ven el contenido, son las agencias. Aunque esta es una práctica comúnmente extendida en el terreno de los medios de comunicación y la función no es otra que la de mover a clientes en diferentes medios de comunicación. La compra de seguidores de forma tácita no suele ser un método recomendado. Sin embargo, por el momento, sólo queda por esperar cuáles van a ser los resultados finales de Twitch acerca de los canales que han inflado números --y en qué magnitud lo han hecho--.