Las energías renovables serán la principal fuente de energía global en 2026

Uno de los primeros "éxitos medioambientales" de la historia --calificado así por la ONU-- fue el Protocolo de Montreal, que prohibió las sustancias CFC que destruían el ozono de nuestra atmósfera. El tratado que se puso en marcha en 1987 ha derivado en un escenario en el que ambos agujeros --hemisferio norte y sur-- van a quedar cerrados a mitades de este siglo.
Por contraparte, el cambio climático antropogénico, también requiere de esfuerzos globales. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es crucial para evitar que el umbral de calentamiento en 2100 aumente de los 1,5 grados. La producción de electricidad había estado históricamente asociada a los combustibles fósiles --los emisores de gases--, pero ahora un informe de la Agencia Internacional de la Energía muestra un panorama alentador para el 2026: las energías renovables van a dar el sorpasso --a escala global-- a los fósiles.
Se destrona al carbón como 'rey' de la producción
A pesar de la existencia de alternativas --fósiles-- como el gas, el carbón se mantiene por encima de las renovables o las nucleares cuando se trata de fabricar electricidad a nivel global. Sin embargo, la propia evolución tecnológica, la necesidad de reducir dependencia de países por motivos geopolíticos, y la necesidad de frenar la curva de calentamiento han desencadenado en un 'boom' acelerado de las renovables.
El año 2022 fue uno de los primeros puntos de inflexión debido a la invasión Rusa de Ucrania. Y lo que en su día era un inicio, ahora la Agencia Internacional de la Energía lo demuestra en su último informe, que ha sido recogido por Carbon Brief: "la energía eólica y solar han provocado un crecimiento extremadamente rápido, con más de 4.000 TWh en 2024 y se superarán los 6.000 TWh a escala global en 2026, como muy tarde".
Las fuentes de producción, en cifras
Uno de los datos clave que revela el informe es que las renovables --en 2026-- alcanzarán el 36% de la producción, mientras que el carbón --que hasta ahora había sido la fuente principal en todo el mundo-- quedará en segundo puesto con el 32% de la cuota total de la producción: "será el porcentaje más bajo en todo el siglo", destacan.
Este sorpasso por parte de las renovables también ha sido potenciado por actores como China. Desde Carbon Brief exponen cómo el gigante asiático reduce su dependencia de este mineral para generar electricidad. Este país sigue siendo el principal consumidor de carbón a nivel global, pero "a pesar de que en los últimos años ha crecido la demanda de carbón, la producción de renovables asume un récord del 44% del total".
La meteórica expansión renovable
El próximo 2026 se marca en la agenda como nuevo punto de inflexión a la hora de producir electricidad con energías renovables. Sin embargo, desde la IEA también se hace un repaso a la expansión de las tecnologías solar y eólica combinadas, desde principios de este siglo:
- Era el 1% de la producción global en 2005
- Ascendió al 4% del total en 2015
- Es ya el 17% en 2025
- Será el 20% en 2026
Adicionalmente, la IEA explica que las nuevas demandas de electricidad vienen por la industria, aplicaciones domésticas, el creciente uso de aparatos de aire acondicionado, la electrificación del transporte y la expansión de los centros de datos.