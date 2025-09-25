Gustavo Maeso 25 SEP 2025 - 17:20h.

Una cita histórica para la comunidad española de LoL y su ecosistema competitivo

Ruined King, el RPG de League of Legends, ya está disponible para PC y consolas

MadridEste viernes comienza en Madrid un fin de semana único para los fans y seguidores del videojuego competitivo League of Legends, el rey de los deportes electrónicos o e-sports. Las finales de verano de la principal competición europea de este popular videojuego de batallas por equipos (la LEC) se celebran en la capital de España y congregarán a los mejores equipos del continente y muchos de sus mayores fans, tanto españoles como de distintas partes del mundo.

La final de verano de la LEC 2025 se disputará en la ciudad entre los días 26 y 28 de septiembre. Las puertas de la Caja Mágica se abrirán desde las 15:00 cada día, con un espectáculo previo que arrancará antes de los esperados combates. Durante tres jornadas, los clubes más poderosos de la escena europea lucharán por el título, la gloria… y una de las plazas que aún quedan para el Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2025). Pero este evento es mucho más que partidas: Madrid será un escenario donde convergerán actividad cultural, experiencias para los fans y celebraciones de este peculiar universo creado por la desarrolladora norteamericana Riot Games, que ya cuenta con varias videojuegos y una exitosa serie de animación.

El fenómeno League of Legends

Desde sus inicios allá por el año 2009, League of Legends (LoL) no ha sido solo un videojuego competitivo, sino un complejo ecosistema cultural: con sus personajes, su lore, música, eventos, cosméticos y una comunidad global muy activa. En el plano competitivo europeo, la LEC (League of Legends EMEA Championship) representa el nivel más alto para equipos de Europa, Oriente Medio y África.

En 2025, la estructura competitiva ha cambiado por completo: cada “split” (temporada) culmina en unos playoffs de doble eliminación, y los tres mejores equipos del split veraniego obtienen acceso al Mundial. Madrid vuelve a acoger una final de LEC tras varios años y lo hace en momentos de máxima expectativa: ya que un equipo español, Movistar KOI (fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué), luchará por la victoria.

El camino hacia la gloria: cuatro gigantes, una copa

Las finales reúnen a cuatro colosos de la escena competitiva europea: Fnatic, Karmine Corp, Movistar KOI y G2 Esports. Tres días, tres partidos y una sola corona. Todo en un formato "al mejor de cinco mapas”.

La jornada inaugural, este viernes a las 17:00 horas, enfrentará a Fnatic contra Karmine Corp. Un duelo entre dos equipos con historia y hambre de títulos. Los británicos de Fnatic, con siete trofeos LEC en su vitrina, buscarán reafirmarse como una leyenda viva del League of Legends europeo. Enfrente, los franceses de Karmine Corp, campeones del split de invierno, llegan con un estilo agresivo y una legión de fans que los sigue allá donde van.

El vencedor de este enfrentamiento se medirá el sábado a Movistar KOI, el equipo que juega en casa y que, con una plantilla mayoritariamente española, sueña con levantar el título arropado por el calor de su público. La escuadra liderada por Elyoya, Supa y Myrwn, junto a Álvaro y el canadiense Jojopyun, representa la esperanza nacional en un torneo dominado históricamente por formaciones del norte de Europa.

El domingo, también a las 17:00, tendrá lugar la gran final. Allí espera G2 Esports, el club más laureado de la LEC, con 14 títulos en su haber. Los alemanes llegan a Madrid tras un split impecable, comandados por el danés Caps, uno de los midlaners más icónicos y respetados del planeta. Su presencia en la final no es una sorpresa, pero sí un reto monumental para cualquiera que logre abrirse paso en las rondas previas.

La LEC 2025 se vivirá tanto en vivo en la Caja Mágica como en streaming, disponible en nueve idiomas distintos, a través de la plataforma Twitch.

LEC XPO toma Plaza de España

Paralelamente a las finales, Madrid acoge otro evento imprescindible para los fans: la LEC XPO en Plaza de España. Totalmente gratuita y abierta al público, esta experiencia inmersiva celebra todo el universo de Runeterra, el mundo ficticio que da vida a los personajes y escenarios de League of Legends y sus derivados.

El evento incluye actividades interactivas, concurso internacional de cosplay, y, como gran aliciente, la posibilidad de probar por primera vez los nuevos lanzamientos de Riot Games: el esperado juego de lucha 2XKO y el juego de cartas estratégico Riftbound. La propuesta se completa con merchandising, sesiones de fotos, encuentros con creadores de contenido y mucho más.