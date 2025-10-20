La nueva apuesta de la inteligencia artificial genera muchas críticas por el impacto negativo que puede tener en la salud mental

ChatGPT permitirá la creación de contenido erótico: "Queremos que los adultos tengan libertad"

La inteligencia artificial podrá utilizar lenguaje erótico a partir de diciembre. Con este nuevo permiso, surgen nuevas polémicas frente al peligro que puede suponer, sobre todo en menores que tienen acceso a estas herramientas. Además, otra de las cuestiones que preocupa, es su impacto en la salud mental de algunos adultos. Aunque Chat GPT ha prohibido este lenguaje durante años, abre la puerta a un mercado muy polémico. Informa en el vídeo Y. Ávila.

Open AI ha defendido que no es 'policía moral', como defensa ante las críticas que ha recibido tras anunciar que incorporarán lenguaje erótico a las conversaciones y respuestas que ofrece sus herramientas. Sin embargo, el lenguaje no es lo único que preocupa, sino la creación de contenido pornográfico. Entre algunos de los vídeos e imágenes, vemos mujeres sin ropa que parecen de carne y hueso, pero que se trata de una fotografía creada a partir de inteligencia artificial para uso sexual.

El impacto en la salud mental de muchos jóvenes

Este tipo de contenidos puede afectar muy gravemente a la salud mental de los menores, como ha explicado Marc Masip, CEO de 'Desconecta': "Al final este contenido llega a jóvenes que no tienen capacidad para relacionarse de forma real a nivel sexual y que tienen miedo al sexo". Ahora, Chat GPT permite que los usuarios tengan conversaciones eróticas con su voz. Para habilitar esta herramienta es necesario verificar la edad, pero el límite suele tener brechas.

Ante esta creciente preocupación a la que se han unido ya muchas personas a la propuesta, se pide la intervención de los gobiernos para regular el acceso a este tipo de contenido sexual. "Hay que fomentar más la educación, pero sin unas leyes es imposible". Hablamos de una legislación que sea mucho más restrictiva que la que hay en la actualidad. La inteligencia artificial erótica genera más de dos millones de euros al año, una cifra que se espera duplicar de cara a 2033.