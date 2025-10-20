Alberto Rosa 20 OCT 2025 - 17:05h.

La entrada masiva de agua durante las lluvias ha llevado a la laguna salada a registrar bajas concentraciones de oxígeno

El aumento del nivel del mar pone en peligro más de 100 millones de edificios

Compartir







Las lluvias registradas hace una semana tras el paso de la DANA Alice en Murcia han dejado efectos negativos sobre el ecosistema del Mar Menor. La entrada masiva de agua durante las lluvias ha llevado a la laguna salada a registrar bajas concentraciones de oxígeno propias de una situación de anoxia.

Así aparece reflejado en el informe de seguimiento publicado este lunes por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El informe destaca que la duración de este episodio, que afecta con especial intensidad a la capa profunda de la zona sur, puede ser crítica los próximos días ya que, como se ha constatado en eventos anteriores, las bajas concentraciones de oxígeno son tóxicas para la fauna y la vegetación presente en este espacio.

Los autores del documento han apuntado que el factor clave para que se desencadene o no un nuevo episodio de mortalidad "es el tiempo de exposición a las bajas concentraciones de oxígeno actuales".

PUEDE INTERESARTE La misteriosa mancha blanca del Mar Menor que desconcierta a los expertos del CSIC

Según informa Europa Press, de acuerdo con los datos de precipitaciones y los registros de los sensores oceanográficos, uno de estos episodios tuvo lugar al final de la tarde del día 10 a través de los cauces de la cuenca sur y el otro de madrugada por la zona norte, principalmente a la altura de San Javier.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La actualización de los datos muestra un descenso de la salinidad en la capa superficial de la zona sur, que se ha mantenido estable en los últimos cinco días y se corrobora con los perfiles verticales obtenidos en esta zona y puntos de muestreo complementarios realizados los días 12, 14 y 16.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igualmente, los expertos han observado que la zona sur ha sido la más afectada por el incremento de la turbidez, pero los datos del día 14 mostraron una tendencia de disminución de esta variable en la mayor parte de la laguna, excepto en la zona de la mancha.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Paralelamente a la estratificación, en las zonas sur y central se ha producido una proliferación fitoplanctónica, especialmente a partir del 12 de octubre, que ha llegado a alcanzar "valores muy elevados solo registrados en eventos anteriores de 'sopa verde'". Esta situación limita la llegada de luz al fondo, lo que puede contribuir a intensificar el agotamiento de oxígeno en el fondo.

Los equipos del proyecto 'Belich' para la monitorización, estudio y modelización del Mar Menor están recogiendo muestras para determinar y valorar la magnitud y posibles consecuencias del estado de anoxia en la zona sur de la laguna y sus posibles consecuencias para los organismos marinos, como cambios en el comportamiento de la fauna, e incluso mortalidad si la situación se mantiene los próximos días.

Instalan el primer arrecife de ostras para impulsar su restauración

Por otro lado, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) junto con la Asociación de Naturalistas del Sureste, han instalado el primer arrecife experimental de ostra nativa en el Mar Menor. El objetivo es impulsar su restauración ecológica, reteniendo cada año cien toneladas de nitrógeno.