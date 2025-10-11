Jenifer Moreno 11 OCT 2025 - 09:20h.

El nivel de alerta del Plan Inunmur se ha elevado a 2 en la Región de Murcia

La DANA Alice deja inundaciones en Alicante y en Murcia activan ES-Alert por "riesgo de desbordamientos en las ramblas"

La noche ha sido “larga y dura” en los municipios en torno al Mar Menor, donde la DANA Alice ha dejado lluvias torrenciales. Durante la madrugada, se han acumulado hasta 180 litros por metro cuadrado en San Javier. Este sábado por la mañana, preocupa la situación en Los Alcázares por las inundaciones causadas por el desbordamiento de las ramblas. Hasta allí ya se desplazan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El nivel de alerta del Plan Inunmur se ha elevado a 2.

El titular de la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana, Francisco Lucas, ha confirmado en la red social X la activación de la UME. “El teniente coronel me acaba de comunicar que ya están de camino a Los Alcázares”, ha informado, tras la “petición urgente del alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera” y después de que el Ejecutivo murciano haya decretado el nivel 2 de emergencia" del Plan Inunmur.

Preocupación en Los Alcázares

“Las ramblas están a punto de desbordarse y confluyen en el municipio de Los Alcázares”, ha señalado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, a primera hora del sábado en una entrevista en el canal 24 horas, recordando que Los Alcázares “de forma recurrente ha sufrido en los últimos años inundaciones, en 2016 y en 2019”.

“Tenemos a todos los servicios de emergencia disponibles, preparados y listos: los servicios municipales, los de emergencia de la Región de Murcia y, por supuesto, también hemos solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias”, ha informado.

Además, López Miras ha hecho una valoración de la noche, que ha sido “larga y dura”, ha dicho. No obstante, “lo mejor”, ha destacado “es que no tenemos que lamentar, por ahora, daños personales”.

“Se preavisó con suficiente tiempo, con los mensajes que se enviaron; han estado todos los servicios de emergencia a disposición, coordinando con los ayuntamientos, y bueno, pues se ha ido gestionando la emergencia”, ha añadido.

180 litros por metro cuadrado en San Javier

Aun así, ha explicado que el municipio más afectado fue el de San Javier. Allí, se llegaron a acumular hasta 180 litros, según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura.

El presidente de Murcia ha confirmado que se han realizado varios “rescates y reubicaciones de personas que estaban residiendo en zonas con mucho riesgo de inundación, en Los Alcázares o también en San Javier”.

“Están en distintos polideportivos de los municipios, también en locales de Cáritas o Cruz Roja; están perfectamente asistidos y atendidos. La alerta amarilla, a partir de las 8 de la mañana, decaerá sobre las 2 de la tarde. Si sus domicilios lo permiten por las condiciones, podrán volver entonces”, ha informado.

También ha agradecido la ayuda los agricultores con sus tractores, “porque en las calles inundadas necesitamos vehículos muy pesados para poder hacer los rescates en diferentes viviendas”.

A lo largo de la madrugada, López Miras se ha desplazado a las zonas afectadas por riesgo de desbordamiento, reuniéndose con varios alcaldes de los municipios afectados como Los Alcázares, Torre Pacheco y San Javier para comprobar la situación y analizar las consecuencias del temporal, además de pedir prudencia a la población.

De esta forma, el presidente murciano se ha reunido con el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, para hacer seguimiento del desbordamiento de las ramblas. También López Miras se ha desplazado a Torre Pacheco y se ha reunido con su alcalde, Pedro Ángel Roca Tornel, De la misma manera, lo ha hecho en San Javier, con su alcalde, José Miguel Luengo. Además, aquí el presidente de Murcia acudió a una reunión de los servicios de emergencias.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha relatado en declaraciones a la ‘Cope’ recogidas por la agencia Efe que se ha desbordado el canal del trasvase Tajo-Segura en varios puntos en la pedanía de El Mirador, las ramblas de Cobatillas, La Sala, San Cayetano y El Mirador.

Luego ha hablado de una "crecida impresionante" y ha puntualizado que "a pesar de que ya hace horas que en San Javier no llueve, se está evacuando grandes cantidades de agua y ha habido 300 incidencias, desde vehículos varados a conductores auxiliados, con 50 personas desalojadas, de las que 30 están acogidas en el polideportivo municipal".

"Hay calles cortadas porque corre mucha agua y peligro", por lo que ha pedido precaución para que los servicios municipales y autonómicos puedan trabajar y "no salir a la calle".

Rescates en Cartagena

También la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado a las 4:45 horas en la red social X que "20 efectivos de Bomberos de Cartagena con vehículos pesados están realizando rescates en la calle Marina, Levante, Escorial y Mujol de Los Nietos".

"Allí tenemos abierto el colegio, con equipo de servicios sociales, donde estamos asistiendo a los vecinos para garantizar su seguridad", ha explicado la alcaldesa.

Piden evitar desplazamientos en el entorno del Mar Menor

Por otro lado, varias carreteras de la región están cortadas. En total, ha señalado López Miras, “Están trabajando más de 80 efectivos de mantenimiento de carreteras del Gobierno regional y 66 máquinas pesadas para despejar y permitir el acceso”. No obstante, ha llamado a evitar cualquier desplazamiento en el entorno del Mar Menor.

“El resto de la región ya no está en alerta, pero la situación es complicada en los municipios de Cartagena, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Estamos informando periódicamente de las distintas carreteras y vías de comunicación cortadas”, ha indicado.

Además, ha recomendado que todos los vecinos de Los Alcázares y San Javier permanezcan en sus domicilios y se informen a través de los canales oficiales sobre la evolución de la emergencia y la situación climatológica.

“Si impera la prudencia y la responsabilidad, esta mañana podremos solventar la situación. El riesgo de desbordamiento en la rambla también lo superaremos, y podremos decir que seguimos todos, que eso es lo más importante”, ha garantizado.