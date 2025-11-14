El lanzamiento del cohete New Glenn de Jeff Bezos se ha retrasado dos veces por las condiciones atmosféricas

Jeff Bezos ha superado lo que hasta ahora ningún cohete de Elon Musk ha logrado: realizar una misión al planeta rojo

Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, ha logrado lanzar el cohete New Glenn a Marte, adelantándose a su rival, la compañía de Elon Musk, en la carrera espacial privada.

El lanzamiento se ha retrasado dos veces por las condiciones atmosféricas, pero esta vez, el enorme cohete se ha puesto en órbita. Con este hito, Bezos da un paso más para realizar viajes turísticos a Marte.

Se trata de la misión ESCAPADE

Se trata de la misión ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), y por fin ha despegado desde Cabo Cañaveral, en la costa oeste del estado de Florida, Estados Unidos, rumbo a Marte. El lanzamiento ha sido a las 15:55 hora local, 21:55 hora peninsular española.

Jeff Bezos adelanta a Elon Musk en la carrera espacial

El New Glenn NG-2 despegó, cumpliendo un hito que hasta ahora ningún cohete de Elon Musk ha logrado: realizar una misión al planeta rojo. El pasado domingo, el lanzamiento fue suspendido debido a las condiciones de alta nubosidad en la costa del estado de Florida, y este miércoles tuvo que aplazarse de nuevo debido a la meteorología en el espacio, concretamente una intensa tormenta solar que hizo que las auroras boreales llegasen a apeciarse inlcluso en España.

Sin embargo, el retraso acumula más de un año, lo que ha obligado a la NASA a buscar un camino poco habitual para llegar a Marte.

La misión NG-2 es el segundo vuelo espacial del cohete New Glenn, con 98 metros de altura con el que la compañía de Jeff Bezos compite con SpaceX y sus lanzaderas de carga pesada Falcon 9 y Starship. El cohete de Bezos tiene un tamaño y unas capacidades que se sitúa en medio de esas dos rivales. El primer vuelo fue el 16 de enero, y ya demostró su capacidad de colocar su cápsula superior en órbita alrededor de la Tierra.

Hasta ahora, Blue Origin se dedicaba al turismo espacial

Con el lanzamiento exitoso de la NG-2, la empresa espacial de Jeff Bezos se ha posicionado como una compañía con capacidad técnica para entrar a competir con la de Elon Musk. Hasta ahora, Blue Origin solo se dedicaba al turismo espacial, que consistía en subir al espacio, con su pequeño cohete New Shepard, durante unos segundos a los pasajeros que, como Jesús Calleja, ocupan una de las plazas y reciben un pin de astronauta que en la práctica no tiene validez.

Así, para Blue Origin, este jueves ha comenzado su trayectoria en la exploración espacial.