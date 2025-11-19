Los expertos recomiendan ser prudentes a la hora de subir contenido en las plataformas

El infierno de Irati, le robaron el DNI y ahora es investigada por varias estafas: le suplantaron la identidad y acabó en el calabozo

Compartir







Todos notamos cómo nuestros teléfonos nos muestran un contenido concreto después de haber tenido una conversación con alguien. ¿Esto significa que los móviles nos espían? Los expertos aclaran todas las dudas. “Nos escuchan y nos van a seguir escuchando. El negocio somos nosotros. Cada empresa tiene un perfil de ti y de mí y, cuando empiezas a ver vídeos de un gato, ellos se enteran de que te gustan los gatitos”, explica Santiago Escobar, director de cátedra en Ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Valencia.

Hasta la batería de los teléfonos permite que puedan ser escuchada o visualizada toda la información que tienen los dispositivos aunque estén apagados. De ahí la importancia de estar atentos y saber qué se puede ofrecer y qué no debemos decir a la hora de volcar información a un dispositivo. Los expertos recomiendan ser prudentes a la hora de subir contenido en las plataformas.

¿Cómo nos escuchan los teléfonos?

Esa escucha se hace, por ejemplo, a través de las aplicaciones más utilizadas. Son los puertos locales fijos. Aunque también hay una escucha más pasiva en la que se rastrea las páginas que visitamos, los contenidos de las redes sociales a los que dedicamos más tiempo y las compras que hacemos.

Toda esa información la relacionan con el titular de la cuenta con la que se ha iniciado la sesión y es comercializada, por ejemplo, a empresas de publicidad. Se trata de un espionaje del que no somos conscientes y en el que la mayoría de las ocasiones ni siquiera autorizamos.