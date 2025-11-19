Alberto Rosa 19 NOV 2025 - 18:21h.

En 2019, una oficial acusó a su esposa astronauta de adivinar su contraseña para acceder ilegalmente a su cuenta bancaria personal mientras se encontraba en el espacio

El que podría haber sido el primer delito cometido en el espacio ha quedado finalmente en agua de borrajas. Una exoficial de inteligencia de las Fuerza Aérea se declaró culpable la semana pasada de mentir a las autoridades cuando acusó falsamente a su exesposa, una astronauta, de acceder ilegalmente a su cuenta bancaria desde el espacio.

Summer Heather Worden, de 50 años, se enfrenta ahora hasta cinco años de prisión y a una multa de hasta 250.000 dólares (unos 216.000 euros). Es el final de una disputa legal de años entre Worden, oficial de inteligencia, y Anne McClain, graduada de West Point y veterana de guerra de Irak, quien se incorporó a la NASA en 2013.

En 2019, Summer acusó a su esposa de adivinar su contraseña para acceder ilegalmente a su cuenta bancaria personal mientras se encontraba dando vueltas en el espacio a 400 km de la superficie de la Tierra.

La astronauta admitió haber accedido a la cuenta, peor dijo que tenía permiso

El caso fue investigado por la Comisión Federal de Comercio de EEUU y de la Oficina del Inspector General de la NASA. En ese momento, McClain admitió haber accedido a la cuenta bancaria de Worden, de quien ya estaba separada, desde la ISS, pero dijo que tenía permiso para hacerlo para asegurarse de que la contabilidad familiar estaba en orden.

McClain también se mostró dispuesta a cooperar con las autoridades y negó “enérgicamente” haber hecho “algo indebido”. Tal y como recoge ‘The New York Times’, los investigadores federales han descubierto que, de hecho, Worden había dado a McClain acceso a sus cuentas desde 2015, como parte de las finanzas compartidas de la pareja.

Los fiscales acusaron a Worden de mentir sobre cuándo abrió por primera vez su cuenta personal y cuándo cambió por primera vez sus credenciales de acceso. Desde que surgieron las acusaciones, McClain ha sostenido que tenía permiso para acceder a las cuentas de Worden, y que simplemente administraba las finanzas de la pareja con pleno conocimiento de su cónyuge, de quien estaba separada. Worden será juzgada el 12 de febrero de 2026.