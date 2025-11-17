Una española cuenta cómo es el salario y los requisitos para trabajar de elfo en Laponia

Claudia Barraso 17 NOV 2025 - 20:19h.

Una joven española se hace viral al enseñar cómo es su rutina y los requisitos básicos para poder trabajar de elfo de Papá Noel en Laponia

Una usuaria de TikTok muestra cómo es la jornada laboral en uno de los trabajos más curiosos del mundo: hacer de elfo en Laponia. Los vídeos donde muestra cómo son sus días haciendo de acompañante de Papá Noel, han acumulado miles de visitas y de ‘likes’. Este trabajo tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, aunque parezca sacado de una película navideña.

Eva, @evabauuu en TikTok, ha revelado que existen una serie de requisitos para poder formar parte de la plantilla de los elfos. Lo esencial que hay que tener es un “nivel muy alto de inglés”, ya que es el idioma en el que se comunican allí, aunque el español, el alemán y el húngaro también son muy demandados. Otro de estos requisitos es disponer de carné de conducir para poder usar las motos de nieve que transportan los trineos de los turistas que van a visitar esta atracción. Y, por último, exigen tener una experiencia artística, que se basa principalmente en haber trabajado con niños y tener formación en artes escénicas para poder interpretar adecuadamente al personaje.

En sus vídeos, la joven explica que, como ella, sus compañeros y compañeras también han estudiado teatro musical o artes escénicas. Dice que un de las habilidades fundamentales para poder desempeñar correctamente el trabajo es que la capacidad de improvisación, ya que no tienen un guion y tienen que saber adaptarse a todas las situaciones que puedan darse para poder mantener la ilusión de los niños en todo momento.

Así es su rutina diaria

Para poder trabajar en Laponia es necesario hacerlo a través de una empresa. Eva se puso en contacto con cuatro o cinco. Una vez se produzca la selección, la entrevista se divide en dos partes, la primera es una toma de contacto de 15 minutos en el que valoran el nivel de idiomas y la naturalidad a la hora de hablar y desenvolverte en una conversación. Las dos preguntas más importantes que hacen los entrevistadores es la experiencia con niños o la tolerancia al frio, ya que allí se pueden alcanzar los 20 grados bajo cero.

Eva explica que hay mucha demanda para este puesto de trabajo y que muchas de las empresas para poder acceder al proceso de selección están saturadas, ya que son destinos que mucha gente, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, lo eligen para pasar unas navidades de ensueño. En uno de sus vídeos muestra cuál es su rutina diaria desde que se despierta hasta que acaba su jornada. Lo primero que hace es vestirse, peinarse y maquillarse como su personaje lo requiere. De camino al campamento, tarda 15 minutos andando a -22 grados bajo cero, pero afirma que es “espectacular”. Se me han congelado las pestañas literalmente".