El cohete reutilizable Miura 5, que pertenece a la compañía alicantina PLD Space, tiene previsto su estreno en 2026

Se trata de un lanzador orbital de 35 metros de longitud, 5 motores y capacidad para transportar hasta una tonelada de carga

Compartir







España irrumpe en la carrera espacial con el Miura 5, el cohete reutilizable que pertenece a la compañía alicantina PLD Space, que tiene previsto su estreno oficial desde la Guayana francesa en el primer trimestre de 2026.

Se trata de un lanzador orbital de 35 metros de longitud, 5 motores, capacidad para transportar hasta una tonelada de carga al espacio y fabricación y tecnología íntegramente española.

El cohete se someterá a numerosas pruebas y ensayos, ya que todo debe estar preparado para su lanzamiento en el primer trimestre del año que viene.

Presentación del Modelo de Calificación 1

Se ha presentado la primera unidad integrada del lanzador, el denominado como Modelo de Calificación 1 (QM1).

Según establecen, se trata de "un avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital". Y es que, "esta unidad permitirá completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales".

El objetivo de este ejemplar es "reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026", que según informó la compañía recientemente tiene previsto realizarse durante los primeros meses del año.

Ensayo de destrucción en Estados Unidos

La segunda etapa del QM1 se someterá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos con el objetivo de "validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Este test permitirá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía de vuelo", afirman.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, la primera etapa de este ejemplar llevará a cabo un 'Wet Dress Rehearsal', una prueba completa de carga de propelentes que repluca todos los escenarios de cargas estructurales durante la fase de llenado y presurización.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ensayo "es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales", apuntan desde PLD Space.

“Presentar nuestra primera unidad integrada de MIURA 5 es la prueba de que nuestro modelo funciona: integración vertical, infraestructura propia y una filosofía basada en probar, aprender y mejorar", según ha declarado Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space, junto a Raúl Verdú.

Tres cohetes en cinco meses

PLD Space asegura que tendrá listas tres unidades integradas del Miura 5 en menos de cinco meses, algo que posiciona a la empresa como modelo en rapidez y eficiencia.

Si se cumple lo estipulado, PLD Space se convertirá en la empresa que ha desarrollado un lanzador orbital en menos tiempo en Europa: solo dos años desde el arranque del programa hasta su modelo de vuelo.