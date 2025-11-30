Antoni Mateu 30 NOV 2025 - 10:00h.

La divulgadora María Aperador incide en los factores psicológicos y sociales que esconden los atacantes informáticos

Los bancos se blindan ante la ciberdelincuencia: las tarjetas físicas desaparecerán, en el futuro existirá el pago invisible

Uno de los pilares fundamentales de las estafas en internet —así como de la delincuencia digital— que expone María aperador, criminóloga, “está en la psicología de las personas que actúan”. Además de los propios rasgos de la personalidad, también la experta ilustra uno de los fenómenos intrínsecos a este tipo de ataques: la sensación de protección que ofrecen las pantallas de los equipos.

En su libro “Mentalidad Inhackeable” la divulgadora ofrece un punto de vista “que hasta ahora no se había contemplado” en materia de seguridad digital. “La psicología y la perspectiva social son muy necesarias para comprender mejor nuestras interacciones en internet: saber identificar los patrones que nos llevan a las estafas y no actuar de forma impulsiva ante elementos desconocidos es imprescindible para no caer en las trampas de quién las pone”, explica.

Sin embargo, además de la parte de los usuarios, Aperador también desvela por qué los ciberdelincuentes actúan. Y hay varios elementos que acaban por dibujar un mapa que se sale del mundo tecnológico.

“Una de las causas más extendidas de los ciberdelincuentes es que quieren reconocimiento”

Uno de los primeros escenarios que María Aperador ilustra tiene que ver con el estatus dentro de la esfera del crimen digital. “Los ciberdelincuentes, los que son más famosos, los más mainstream, los que están en organizaciones criminales, buscan reconocimiento. Sin embargo, no son los únicos que ansían esto”.

Para complementar esta premisa, la criminóloga ha dado a conocer a Informativos Telecinco una situación en la que tuvo que lidiar con un criminal que se jactaba de haber cometido delitos informáticos: “me contactó por redes sociales porque quería que supiese del crimen que había cometido. Se puso en contacto conmigo a través de su alisas, con el objetivo de que yo diese voz a lo que él había hecho”.

La protección y la clandestinidad de los ataques perpetrados

Al propio reconocimiento, María Aperador, también añade el elemento de la clandestinidad, tanto en el ‘modus operandi’ como con los sistemas de comunicaciones que los delincuentes usan. “Actúan en foros clandestinos. Allí publican lo que hacen. Cuando han logrado romper una base de datos, cuando tienen datos de una empresa, lo publican ahí. Hay parte de ego y de competición que ver quién es el mejor”.

A esta “competición de ego” también se le suma una capa de protección para que los delincuentes cibernéticos puedan actuar de esta forma —no sólo atacando, sino también, alardeando de lo que llevan a cabo—.

Más allá de “estar detrás de una pantalla”, la capa de protección tiene que ver con la propia zona de operaciones: “hay mucha más probabilidad de atrapar a un delincuente cuando ataca desde dentro de territorio europeo. El problema empieza cuando la persona está en un país fuera de las fronteras, y que además se conecta a servidores de otro país que también está fuera de Europa”, concluye.