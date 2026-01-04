Sara Andrade 04 ENE 2026 - 11:00h.

¿Te ves atrapado con el móvil a diario? La psicóloga Ana Pérez nos da algunas claves para empezar a usarlo de forma responsable

"Prevenir" y "educar", las claves para mitigar la adicción de los jóvenes al móvil y las pantallas

Compartir







Atrapados en el teléfono móvil. Así pasamos la mayoría de personas nuestro día, ya sea porque tenemos que llamar o atender peticiones a través del móvil, porque hablamos con la familia, o porque necesitamos sentirnos conectados con el mundo o evadirnos de él, porque no nos engañemos, las pantallas son una herramienta también de evasión y de distracción. La media de uso de los españoles es de cinco horas diarias, según varias encuestas activas. Aunque siempre se suele hablar de la adicción a las pantallas y de los peligros que conlleva en niños y adolescentes, no podemos olvidar que los adultos y las personas mayores también suelen abusar de su uso, y también se pueden volver adictas.

¿Eres capaz de estar horas sin consultar tu teléfono móvil? ¿Puedes relacionarte con él de una forma sana y responsable? Si es tu propósito, seguro que te ayudará conocer los consejos de una experta, la psicóloga y divulgadora, Ana Pérez, autora del libro 'Tiempo para vivir' (editorial Grou, 2025) y conocida en redes como @nacídramática. Esta albaceteña comparte en su nuevo libro, el tercero, 100 herramientas prácticas y fáciles de aplicar para gestionar tu tiempo y aprovecharlo al cien por cien. También con el móvil.

"Hace pocos años, numerosas situaciones del día a día, actividades como esperar al bus, hacer cola en el súper o limpiar la cocina, nos permitían pasar un rato a solas con nuestra cabecita, estar con nosotros mismos. [...] A raíz de la aparición de las nuevas tecnologías y de que nuestro teléfono nos acompañe a todas partes, cualquier momento que tenemos libre lo llenamos con estímulos digitales: redes sociales, mensajes, vídeos, audios, notificaciones, etc. [...] Esto puede provocar que nos sintamos desconectados de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y necesidades", explica Ana en su libro. Ser conscientes de ello, puede ser el primer paso para ponerse manos a la obra y despegarse de las pantallas de manera consciente.

PUEDE INTERESARTE Las principales empresas de telefonía suben los precios de la fibra y el móvil en 2026: las nuevas tarifas

Alarmas de que estamos abusando del teléfono móvil

Si estás leyendo esto es porque tienes una ligera duda acerca de tu relación con tu teléfono móvil, si es así, aquí podrás leer algunas de los signos de alarma que pueden ayudarte a ver si definitivamente tu relación es tóxica o adictiva. Como explica, la psicóloga Ana Pérez, la interacción digital constante nos crea una sensación de cercanía con el resto de las personas que no es real, y cuanto antes nos demos cuenta, mejor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cuándo se puede considerar problemático su uso?

Para sentirte satisfecho necesitas usarlo cada vez más y para más cosas.

Experimentas malestar cuando está prohibido su uso.

Lo utilizas durante más tiempo del que habías previsto.

Quieres reducir el uso, pero no puedes.

Dejas de hacer cosas importantes por estar con el móvil.

Esperas a que lleguen notificaciones y te preocupas si no llegan.

No sabes qué hacer sin el móvil.

Utilizas el móvil para resolver problemas que podrías resolver sin él.

Tienes problemas para relacionarte con los demás.

No te sientes bien si no lo llevas encima.

Recuerda que puedes acudir a un profesional para poder solucionar este u otros problemas de salud mental que puedas estar teniendo.

Qué puedes hacer para usar de forma consciente tu móvil

El teléfono nos sirve para trabajar, entretenernos y conectar con las personas que queremos o desconocidos que comparten aficiones o gustos, también para informarnos, y hasta incluso para luchar por causas sociales, pero, como decimos, debemos empezar a tener una relación más sana con los dispositivos, algo que se aprende porque nadie nos ha enseñado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para poder mejorar el uso, una de las cosas que pueden funcionar son los avisos de tiempo de uso. En la mayoría de dispositivos se puede establecer límites de uso y horarios en los que el teléfono deja de recibir notificaciones o "desactiva" aplicaciones como WhatsApp o Instagram. Esto es útil para poder desconectar y dedicar ese tiempo a otras cosas que te guste, como leer, cocinar, dedicar tiempo a tu familia, amigos o pareja, etc. Otra de los hábitos que se pueden llevar a cabo son las planificaciones diarias, es decir, establecer un límite de tiempo para estar con el móvil, por ejemplo, solo 15 minutos cuando desayuno o 30 minutos cuando llego a casa después del trabajo. En familias con hijos, suele funcionar dejar el teléfono móvil en una caja o cesta, así todos los miembros aprovechan ese rato para desconectar, y a la vez, charlar y compartir cómo ha ido el día.

Activar el "modo no molestar" puede ser otra buena opción, es importante entender que no siempre podemos estar disponibles para todo el mundo las 24 horas del día. Establecer límites es importante, no contestar al momento a todo no es malo. Desactivar las notificaciones puede ser una liberación, prueba a hacerlo y sentirás que utilizas menos el móvil, apagarlo a determinadas horas o usar uno menos inteligente también pueden ser opciones útiles. Además de establecer momentos al día libres de pantallas: ese paseo en bicicleta, ese rato de juegos con tu perro o gato, leer una novela, ver una película sin distracciones, un café con una amiga... ¡Escoge tu momento y ponle foco!