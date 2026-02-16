En esta pequeña localidad de Alfaro, en La Rioja se encuentra la mayor colonia de cigüeñas de Europa

Actualmente, el 70% de la población de estas aves permanece en la zona durante todo el año

Una de las colonias de cigüeñas más grandes de Europa se encuentra en un pequeño pueblo de La Rioja. En Alfaro, un edificio religioso concentra en su tejado más de cien nidos, lo que supone un serio problema para la estructura debido a su peso: casi media tonelada, con el consiguiente riesgo de derrumbe.

Los vecinos del municipio lo viven con una mezcla de asombro y orgullo. “Tenemos aquí un prodigio”, comenta uno de ellos. Otro añade, sobre la cantidad de aves: “Todas las que hay aquí no las hay en ningún lado”. Cada año, además, las cigüeñas llegan antes y ocupan tejados y ventanas de la colegiata de San Miguel.

La alcaldesa del municipio, María Yolanda Preciado, afirma que esta colonia es “un recurso turístico del pueblo, impresionante porque llama muchísimo la atención” y subraya que se trata de “la mayor colonia de cigüeña blanca sobre un edificio en el mundo”.

Al menos un centenar de parejas han construido allí sus nidos, coincidiendo ahora con la época de apareamiento. Sin embargo, no todos ven fácil la convivencia. El párroco Carlos Esteban señala la dificultad de “compaginar esto con el mantenimiento del conjunto histórico que es la colegiata”.

Algunos de los nidos superan incluso la media tonelada de peso. Este fenómeno no es exclusivo de Alfaro: también se encuentran colonias en otros edificios históricos, como en Alcalá de Henares, en Madrid. La veterinaria Almudena Soriano explica que “los ejemplares jóvenes tienen instinto de emigrar, pero los adultos se quedan”.

Actualmente, el 70% de la población de estas aves permanece en la zona durante todo el año, lo que convierte a Alfaro en un caso único… y en un reto constante para la conservación de su patrimonio histórico.