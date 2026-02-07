Patricia Martínez 07 FEB 2026 - 18:30h.

Se instalarán arrecifes artificiales para fomentar el asentamiento de esta especie emblemática

El proyecto será la base de futuras actuaciones de restauración de hábitats dentro del Puerto de Vigo

Compartir







VigoLa Autoridad Portuaria de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas trabajan en un proyecto conjunto para crear arrecifes artificiales que se conviertan en refugios para los caballitos de mar, en el puerto vigués.

El proyecto bautizado como HIPPO-REF y presentado por los responsables del puerto vigués prevé instalar antes de que termine este año varias estructuras en los puertos de A Laxe y Bouzas, que se puedan convertir en un nuevo hogar para los caballitos de mar.

El proyecto contempla la instalación de cuatro estructuras tipo arrecife artificial en dos ubicaciones estratégicas: el visor submarino de A Laxe, conocido como Nautilus, y los Peiraos do Solpor en Bouzas. Para ello, se testarán dos modelos diferentes de estructuras biodegradables para comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje a los ejemplares.

La hoja de ruta presentada incluye diferentes fases, entre las que se encuentra la más inmediata, la evaluación y fabricación, en la que se llevará a cabo una caracterización submarina del hábitat y el posterior diseño de las estructuras. Una vez completada esta fase, se procederá a instalar los refugios para su colonización natural por organismos bentónicos, creando un microhábitat atractivo, tras lo que se realizarán inmersiones mensuales para documentar la presencia y comportamiento de los caballitos de mar. De este modo, el puerto vigués les pone “la casa”, lo más cómoda posible para que los caballitos de mar se vengan a residir a estos refugios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A finales de este año se analizará la funcionalidad del proyecto

Se estima que el proyecto culmine hacia finales de este año. Será entonces cuando se analice, a través de un informe técnico, la funcionalidad ecológica de las estructuras, lo que servirá de base para futuras iniciativas de restauración de hábitats dentro de la estrategia ambiental del Puerto de Vigo

En la reunión de presentación del proyecto, celebrada en el puerto de Vigo participaron además del presidente, Carlos Botana y Lorena Loureiro, miembro de la división de transición ecológica y sostenibilidad de la institución, los científicos del lIIM - CSIC Jorge Hernández, Sira Pereira, Miguel Planas y Rubén Chamorro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El objetivo final de HIPPO-REF es mejorar la biodiversidad local y ofrecer datos científicos rigurosos sobre cómo las infraestructuras portuarias pueden integrarse positivamente en el ecosistema marino.

Carlos Botana destaca la importancia de la colaboración científica para convertir el puerto en un referente de sostenibilidad: "Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo busca proteger una especie tan frágil y simbólica como el caballito de mar, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Queremos demostrar que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden ir de la mano, convirtiendo nuestras infraestructuras en verdaderos pulmones de biodiversidad", ha señalado el responsable del puerto vigués.

Los caballitos de mar están perdiendo algunos de su hábitats naturales

Los caballitos de mar son especies de gran valor ecológico y que, aunque siguen estando presentes en la ría de Vigo, se enfrentan a desafíos por la pérdida de hábitats naturales. Estas especies requieren de puntos de anclaje , como algas, fanerógamas o estructuras, donde sujetarse con su cola prensil para alimentarse y protegerse de las corrientes. La creación de estos microhábitats es fundamental para estabilizar sus poblaciones en zonas de actividad humana.

Aunque son especies esquivas, la presencia de caballitos de mar en el interior de la ría y el entorno portuario ha aumentado gracias a la mejora de la calidad del agua y la recuperación de hábitats. De hecho, según datos de la Autoridad Portuaria, en los últimos años se han avistado hasta 15 ejemplares de caballitos en el entorno del puerto vigués.

Así, se han filmado ejemplares en praderas de Zostera marina y laminaria, que utilizan para protegerse de las corrientes con su cola prensil. Igualmente, proyectos como NaturPorts han demostrado que estructuras artificiales (como las del Nautilus) ya han sido colonizadas por más de 150 especies, creando el ecosistema ideal para que los caballitos encuentren alimento (pequeños crustáceos) y protección.

Además, las investigaciones del CSIC sugieren que zonas como las Islas Cíes funcionan como refugios reproductivos, desde donde los ejemplares pueden desplazarse hacia el interior de la ría.