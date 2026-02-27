Claudia Barraso 27 FEB 2026 - 20:19h.

Instagram ha informado de que mandará una notificación a los padres cuyos hijos busquen contenidos de suicidio o autolesión

La mujer encontrada muerta junto a su hijo en Mallorca tenía problemas de movilidad y él se había hecho cargo de ella

Compartir







Instagram ha informado de que empezará a mandar notificaciones de alerta a los padres cuando identifique que sus hijos buscan repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto periodo de tiempo.

Aunque la plataforma ya está bloqueando las búsquedas relacionadas con el contenido que tenga que ver con suicidios o autolesiones, para que de esta manera cuando los adolescentes hagan este tipo de búsqueda no encuentren resultados, ha acordado notificar a los padres de los dueños de estas cuentan notificar sobre estas búsquedas. En lugar de ofrecer los contenidos que buscan, ofrecer recursos y líneas de ayudas profesionales.

PUEDE INTERESARTE La menor encontrada muerta en Benalmádena habría dejado una nota con información clave antes de suicidarse

Sin embargo, para que la prevención sea mayor, han informado de que enviarán una alerta informando sobre estas búsquedas a los adultos a su cargo. Cuando la compañía detecte una búsqueda insistente de esos temas, agregará una nueva función de cara a que los padres estén informados sobre los intereses de su hijo. Aunque entienden que puede resultar “angustioso” para los adultos recibir este tipo de notificación, consideran que lo más viable es que sepan qué contenido buscan los jóvenes, y más si puede poner en peligro su integridad física y mental.

Cómo activar el aviso

Las alertas llegarán a los padres suscritos en la supervisión de la cuenta del menor en cuestión, ya sea a través de correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp, y se basarán en las búsquedas y actividad de los adolescentes. Al tocar la notificación, se abrirá un mensaje a pantalla completa en el que se explicará que su adolescente a cargo ha intentado buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión y ofrecerá recursos de expertos para ayudarles a abordar conversaciones potencialmente delicadas relacionadas con su situación, según ha confirmado ‘Europa Press’

Estas notificaciones se comenzarán a enviar a los padres en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá durante la próxima semana. Asimismo, estarán disponibles en otras regiones a finales de este año. Si un menor intenta mantener conversaciones con Meta AI sobre autolesiones o suicidios, la plataforma también se lo hará saber a los padres.