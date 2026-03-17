Niantic Spacial ha afirmado que se han utilizado hasta 30.000 millones de imágenes para escanear las ciudades

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Pokémon Go es uno de los juegos más populares de la historia. Más de 100 millones de personas han salido a las calles para cazar a los personajes de la legendaria franquicia desde 2016. Pero lo que parecía un simple entretenimiento, ha acabado siendo un gran negocio.

Niantic Spacial, la empresa de inteligencia artificial que creó el juego, ha afirmado que se han utilizado hasta 30.000 millones de imágenes para escanear las ciudades y dar forma a un modelo del mundo real que servirá para que los robots puedan aprender a moverse por las calles sin GPS.

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"Sabemos dónde te encuentras con una precisión de varios centímetros", explica Brian McClendon

La compañía, una empresa derivada de Google y que es propiedad de la desarrolladora de videojuegos Scopely, ha confirmado la noticia esta semana. El juego invitaba a los usuarios a recorrer pueblos y ciudades en busca de criaturas de la saga creada por el japonés Satoshi Tajiri. Tan solo se necesitaba el teléfono como brújula y como interfaz para detectar a los Pokémon.

Miles de jugadores grababan puntos de referencia urbanos como parques, edificios, condiciones climáticas y luz. Esa recopilación de datos ha permitido a Niantic Spatial desarrollar un modelo de IA que replica el mundo con precisión.

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"Tenemos más de un millón de ubicaciones en todo el mundo en las que podemos localizarte con precisión (...) Sabemos dónde te encuentras con una precisión de varios centímetros y, lo que es más importante, hacia dónde miras", ha explicado su director técnico, Brian McClendon, en declaraciones a la publicación especializada MIT Technology Review.

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Un negocio para los robots que reparten comida en ciudades estadounidenses

Niantic Spatial colabora con Coco Robotics, una startup que ya utiliza unos 1.000 robots para repartir comida y todo tipo de paquetes en cuatro ciudades de Estados Unidos y una de la Unión Europea. Así, opera como intermediaria de plataformas como Uber Eats, Wolt o Doordash.

El modelo de IA creado a partir del juego permite que los pequeños vehículos robotizados de reparto naveguen por zonas urbanas donde usar el GPS es complicado por los edificios altos y las ondas de radio. Poner cámaras en las calles y darle visión geoespacial es clave para este tipo de negocios.

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"Resulta que conseguir que Pikachu corra de forma realista y que el robot de Coco se mueva por el mundo de forma segura y precisa es, en realidad, el mismo problema", ha recalcado John Hanke, director ejecutivo de Niantic Spatial.