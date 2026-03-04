Cuanta más visibilidad tengan este tipo de competiciones, más mujeres se sentirán inspiradas para entrar en el mundo de la tecnología

El Celta pide ayuda a Madonna para recuperar la icónica camiseta que la cantante llevó en su concierto en Vigo

Compartir







Hoy ha empezado el primer torneo de gamers femeninas, donde han demostrado que las mujeres pueden dominar, como nadie, el mundo del videojuego.

Sonia Nieto, una de las participantes defiende como la escena femenina muchas veces no tiene torneos donde competir, "precisamente por eso, muchas de ellas quieren inspirar a otras chicas a participar".

De 15 equipos, casi 100 jugadoras, en la final solo quedan las mejores, muchas de ellas empezaron a la sombra de ellos, por sus hermanos o amigos pero al final han seguido construyendo su camino en solitario.

PUEDE INTERESARTE De cartearse con Jackie Kennedy a posar con peluches ante Zuloaga: la exposición del centenario de la Duquesa de Alba

Demostrando que el talento no entiende de género

Una de ellas cuenta que su hermano siempre ha tenido devoción por los videojuegos, pero al final terminó ganándole, "ahora soy mejor que él".

Carla Sánchez de Lara, vicepresidenta y editoria de 'Magas' cuenta que a pesar de ello, el mundo del gaming sigue siendo muy masculino. Y allí ocurren cosas que mucha gente no imagina. Por ejemplo, muchas chicas juegan con nicknames de chicos. algunas han escuchado frases como: “no te vamos a dar la oportunidad, porque ciertos jugadores no se sienten cómodos compartiendo equipo con una mujer”.

Aun así, seguirán desplegando sus alas para enfrentarse a un enemigo silencioso: la desigualdad. Esa barrera de género todavía queda por romper. Y es triste, porque no es que no tengan el mismo nivel, es que no tienen las mismas oportunidades.

Cuanta más visibilidad tengan este tipo de competiciones, más mujeres se sentirán inspiradas para entrar en el mundo de la tecnología. Porque también ahí existe una brecha. Pero ellas siguen jugando, y siguen compitiendo.