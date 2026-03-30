El despegue del Artemis II está programado para el miércoles a las 18:24 hora local desde el Centro Espacial Kennedy, Florida

La nave de la misión Artemis II a la Luna lleva sello español: una de sus piezas fundamentales se ha fabricado en Madrid

Compartir







La NASA comenzará la cuenta atrás para el lanzamiento de Artemis II este lunes cuando estima un 80 % de probabilidad de buen clima para el esperado despegue el próximo miércoles del cohete, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

Especialistas de la agencia espacial estadounidense afirmaron este pasado domingo 29 de marzo en una conferencia que todo está "listo" desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy.

PUEDE INTERESARTE Ingeniería española será clave para garantizar la vida de los astronautas en la misión Artemis II a la Luna

Todo listo para el despegue

Ya han sido varias veces las que el Artemis II ha tenido que retrasar su viaje a la Luna. Ahora, tras meses de espera, lo único que ahora preocupa es la posibilidad de que existan nubes y vientos que impidan el despegue en Cabo Cañaveral, desde donde comenzará la misión de 10 días alrededor de la Luna, la primera en su tipo desde hace más de 50 años.

"Nos estamos acercando mucho y estamos listos. Ya tuvimos nuestra revisión de preparación de vuelo hace un par de semanas y, desde entonces, todas nuestras operaciones han resultado sin contratiempos", declaró Lori Glaze, administradora asociada del Misión de Desarrollo de Exploración de Sistemas de la NASA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos de los detalles finales incluyen la revisión médica de los cuatro tripulantes y evaluar las condiciones para abortar la misión en caso de emergencia, expresó la funcionaria espacial.

Aún así, la administradora asociada aseveró que el pasado sábado 28 de marzo ya tuvieron una reunión con un informe previo a la cuenta atrás, lo que representa el "último paso" para comenzar el conteo final y fue el "más limpio que jamás haya tenido" la NASA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Superación de los problemas técnicos

Los funcionarios destacaron que los equipos han preparado ya el cohete para lanzamiento, que estaba previsto para hace casi dos meses, pero se retrasó por problemas técnicos y climáticos, por lo que el vehículo regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue.

Momentos antes de esta conferencia, el comandante de la misión, el astronauta Reid Wiseman, se declaró "listo" y "relajado" para el lanzamiento, pese a reconocer que están preparados por si no se concreta estos días.

"Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir, pero ni por un segundo tenemos la expectativa de que vamos a ir", matizó Wiseman. "Puede ser que salgamos a la plataforma y tengamos que intentarlo unas pocas veces más, y estamos 100 % listos para ello", agregó.

Wiseman interactuó por última vez de forma virtual con el público junto a sus compañeros estadounidenses, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen, quienes comenzaron su cuarentena desde el viernes.

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.