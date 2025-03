Por qué los astronautas crecen hasta cinco centímetros cuando van al espacio

El entorno sin gravedad reduce la compresión de los discos de la columna vertebral, siendo lo que provoca ese crecimiento. En una columna vertebral humana, los discos son blandos, lo que significa que pueden hacerse más grandes o más pequeños y tienen propiedades elásticas, mientras que el hueso es duro. Este crecimiento de hasta 5 centímetros es muy probablemente el resultado de la expansión del disco y ese es el motivo por el que todo regresa a su ser una vez que la gravedad comienza a actuar de nuevo cuando regresan a nuestro planeta. Sin embargo, no es algo inmediato, ya que el cuerpo humano suele requerir de una nueva adaptación a nuestro planeta y recuperar la altura inicial lleva tres o cuatro meses.

En esencia, el efecto de la gravedad en nuestra columna vertebral no sucede solamente a los astronautas. Puede que no supieras hasta ahora que nuestra altura cambia a lo largo del día, de la mañana a la noche. En este caso, nuestra altura se vuelve menor durante la mañana ya que la gravedad comprime nuestro cuerpo y nos “empuja” hacia el suelo, haciendo que nos encojamos a medida que avanza el día debido a esta compresión, con diferencias menores a las experimentadas en el espacio, de en torno a un centímetro. Sin embargo, cuando nos acostamos por la noche, la gravedad ya no tira en una dirección para hacernos más bajos, por lo que nuestros cuerpos se estiran y regresamos a nuestra altura más alta nuevamente.