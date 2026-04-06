Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 17:22h.

Uno de los objetivos de la NASA sigue siendo encontrar vida alienígena en casa una de sus misiones y seguir revelando algunos secretos del universo

La NASA comparte las primeras imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II: auroras y la "península ibérica titilando con luces"

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha afirmado que uno de los objetivos es investigar la existencia de vida alienígena. “Nuestro trabajo aquí es salir e intentar desvelar los secretos del universo”. Además, señaló que el establecimiento de una base lunar “ayudaría a continuar una gran búsqueda”.

Sin embargo, en declaraciones recogidas para el medio ‘The Guardian’ afirmó que las dos veces que había estado en el espacio, “no encontró ninguna vida alienígena allí arriba”. “No he visto nada que sugiera que hayamos visitado por formas de vida inteligentes por ahí”.

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“Si lo piensas tenemos dos billones de galaxias ahí fuera. ¿Quién sabe cuántos sistemas estelares hay dentro de cada uno de ellos? Diría que las probabilidades de que en algún momento encontremos algo que sugiera que no estamos solos, son bastantes altas”, afirmaba. Estas afirmaciones llegan cuatro días después de que la misión ‘Artemis II’ haya puesto rumbo hacia la Luna.

Los cuatro tripulantes que viajan a bordo de esta nave cada vez están más cerca de conseguir realizar el recorrido más lejano que han hecho los humanos hasta el momento. Su misión es rodear el satélite completamente para poder captar imágenes de la cara oculta y poder recabar más datos que sirvan para misiones futuras. La cápsula ha rodeado la órbita de la Tierra y ya pone rumbo hacia el lado desconocido del satélite.

La próxima misión

En un tramo de ese recorrido, los astronautas perderán la conexión con la Tierra, algo para lo que ya están preparados: “Los astronautas están acostumbrados a eso durante el entrenamiento”. Además, dijo que el objetivo principal de esta misión es recabar el número máximo de datos: “Es la primera vez que tenemos a humanos a bordo de la nave Orión. Queremos recopilar todos los datos posibles para aprender”.

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La próxima misión, ‘Artemis III’ está programada de cara a mediados de 2027: “Ahí es donde vamos a probar la misma nave espacial con nuestros módulos lunares, seguidor en 2028 por ‘Artemis IV’ donde usaremos la nave para transferir tripulación a los módulos y devolver a los astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna”.