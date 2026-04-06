Alberto Rosa 06 ABR 2026 - 15:30h.

El astronauta de la misión Apolo 16 ha dejado este lunes un mensaje a los tripulantes de Artemis II, que hoy vuelven a sobrevolar la Luna

Un nuevo paso en la carrera espacial: el lanzamiento del Artemis II aumenta la rivalidad entre Estados Unidos y China

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La misión Artemis II continúa su camino a la Luna en el quinto día de viaje. La nave Orion continúa su trayectoria para sobrevolar el satélite este lunes 6 de abril. Han pasado más de 50 años desde que los tripulantes del Apolo 16 posaron su nave sobre la Luna. Fue en 1972 y entonces, Charlie Duke, uno de los integrantes de esa misión, dejó un mensaje grabado para los futuros profesionales.

La NASA ha recordado ese mensaje y lo ha conectado directamente con la misión Artemis II. Se trata de un vídeo en el que se escuchan unas emotivas palabras de Duke.

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“John Young y yo aterrizamos en la Luna en 1972 en un módulo lunar al que llamamos Orión. Me alegra ver que otro tipo de Orión está ayudando a que los humanos regresen a la Luna mientras Estados Unidos traza el rumbo hacia la superficie lunar.

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“En la luna hay una foto de mi familia. Espero que les recuerde que nosotros, Estados Unidos y el mundo entero los estamos apoyando”, decía el astronauta en el discurso difundido ahora por la NASA.

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“Con nuestros propios ojos ya se puede empezar a apreciar la topografía. En la Luna hay desniveles, no solo variaciones de color, y eso ya hace que la Luna tenga un aspecto totalmente diferente”, se escucha en el vídeo.

Día clave a para la nave Orión

Al comienzo de su jornada laboral, la tripulación completó un objetivo de prueba clave de la misión: el traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS).

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Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber. El traje protege a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo y proporciona soporte vital en caso de despresurización de la cabina y para las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

Al finalizar la jornada, la tripulación ha entrado en la esfera de influencia de la Luna. Así, la gravedad lunar se ha convertido en la fuerza dominante que controla la trayectoria de Orión. Este hito prepara el terreno para el evento principal del sexto día de vuelo: el vuelo de la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna.