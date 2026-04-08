Personas de más de 100 años u organismos inmortales como los árboles milenarios o las medusas sirven de guía

El secreto de la longevidad de las ballenas y cómo evitan el cáncer: un estudio avanza en su posible aplicación en humanos

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Este 8 de abril, Madrid ha marchado por la longevidad en Fund Longevity, una iniciativa que ha reunido a personas de más de 10 ciudades del mundo para reivindicar el incremento de forma significativa de la financiación pública destinada a la investigación sobre el envejecimiento, y clasificar el envejecimiento como enfermedad.

"Un niño que nace ahora, lo más probable es que pueda llegar a decidir cuándo se muere. La ciencia tiene que revertir, rejuvenecer, aunque parezca una locura. Técnicamente, en animales se consigue", explica Juan Llopis, escritor y biólogo.

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Un envejecimiento que algunos describen como evitable. Personas de más de 100 años u organismos inmortales como los árboles milenarios o las medusas sirven de guía.

"Empezamos a entender la biología del envejecimiento y empezamos a hacer cosas para modificarlo, esta es la gran revolución de la última década", explica Salvador Macip, director de Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

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Ya se ha conseguido aumentar en laboratorio un 30% la vida en ratones. "Las próximas décadas aparecerán fármacos que permitirán frenar el envejecimiento. Si finalmente los conseguimos, es difícil predecir el final”, añade Macip.