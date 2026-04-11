La Luna se concibe como un punto intermedio para futuras misiones a Marte

Se trata de un sector que moviliza inversiones millonarias y una intensa competencia tecnológica

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Tras el éxito de la misión Artemis II, la Luna se perfila como un enclave estratégico clave para el desarrollo de futuras misiones espaciales y la explotación de recursos, en un contexto de creciente interés internacional por su potencial económico y científico.

Entre los principales recursos que ofrece el satélite destaca, en primer lugar, el agua, considerada esencial para sostener una presencia humana permanente. Su disponibilidad permitiría no solo el consumo directo, sino también la producción de oxígeno y combustible.

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Los elementos de interés de la Luna

Otro de los elementos de interés es el helio-3, un isótopo escaso en la Tierra pero presente en la superficie lunar, que podría utilizarse en el futuro como fuente de energía limpia. A ello se suman los denominados materiales de tierras raras, fundamentales para la fabricación de tecnología avanzada y dispositivos electrónicos.

Además, el regolito, que es la capa de polvo y fragmentos que recubre la superficie lunar, podría emplearse como material de construcción, facilitando el desarrollo de infraestructuras en el propio satélite sin necesidad de transportar grandes cantidades de recursos desde la Tierra.

Más allá de la explotación de recursos, la Luna también se concibe como un punto intermedio para futuras misiones a Marte. Su menor gravedad, aproximadamente una sexta parte de la terrestre, permitiría reducir los costes y la complejidad de los lanzamientos hacia destinos más lejanos.

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En este escenario, el polo sur lunar se ha convertido en un objetivo prioritario, ya que concentra buena parte de estos recursos, especialmente el agua en forma de hielo. Alcanzar y establecerse en esta región supondría una ventaja estratégica en la nueva carrera espacial.

Se trata de un sector que moviliza inversiones millonarias y una intensa competencia tecnológica entre países y empresas. Un proceso que, paso a paso, busca sentar las bases para que la exploración espacial continúe avanzando hacia nuevos horizontes.