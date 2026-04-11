Elena González 11 ABR 2026 - 09:34h.

La reentrada de Integrity estaba diseñada para ser uno de los momentos más críticos y espectaculares de la misión

Los elogios de Donald Trump a la tripulación de la misión Artemis II por su "espectacular" travesía: "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

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Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron este viernes una travesía con riesgos significativos, desde el despegue, que pudo haber comprometido el resto de la operación, hasta el reingreso, especialmente por tratarse de la primera prueba con tripulación del escudo térmico de Artemis II.

Ese blindaje logró proteger a la tripulación de las altas temperaturas generadas por la fricción durante la reentrada en la atmósfera terrestre, que se estimaron desde 1.650 grados centígrados (3.000 Fahrenheit) hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).

Este calor se generó al ingresar en la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora (unas 24.661 millas por hora), con una desaceleración que alcanzó hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

La nave descendió a través de la atmósfera terrestre y logró el amerizaje "de manual"

Finalmente, la nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje "de manual" asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

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Tras la culminación del amerizaje, la NASA ha manifestado su satisfacción: "Hace 53 años, la humanidad dejó la Luna, esta vez regresamos para quedarnos. Terminemos lo que ellos empezaron y enfoquémonos en lo que quedó pendiente", ha expresado en rueda de prensa Amit Kshatriya, administrador asociado de la agencia espacial.

Recuperación y traslado de los cuatro astronautas

La recuperación de los astronautas fue realizada por las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, quienes los trasladaron a una plataforma inflable.

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Desde allí, estaba previsto su evacuación en helicópteros y su traslado a la enfermería de un buque, donde continuarán con evaluaciones médicas, antes de ser trasladados a tierra para exámenes adicionales.

Los elogios de Donald Trump a la tripulación de la misión Artemis II

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado a los "talentosos" tripulantes de la nave Orion, tras completar la misión Artemis II de la NASA con un amerizaje "perfecto" frente a las costas de San Diego (California, Estados Unidos) que ha puesto fin a diez días de periplo espacial.

"Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", ha manifestado el mandatario en un mensaje compartido en redes sociales pocos minutos después del amerizaje.