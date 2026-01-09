Un vecino de Fontanars denuncia una nueva estafa bancaria por SMS: "Aceptada la operación de 2.980 euros"

Un vecino de Fontanars, Valencia, denuncia una nueva estafa bancaria por SMS: "Aceptada la operación de 2.980 euros"
Aparece un enlace que redirige a una página web donde se pide información bancaria al remitente
Los estafadores usan técnicas de smishing (manipulación psicológica) y spoofing (parece un número legítimo del banco)
ValenciaUn vecino de la localidad valenciana de Fontanars dels Aforins ha denunciado un nuevo fraude financiero a través de SMS. Ha trasladado a su banco y a la Guardia Civil la recepción de un mensaje en su teléfono móvil con un enlace que a una web fraudulenta que pretendía suplantar la web de una entidad financiera.
El mensaje de difusión masiva informa al ciudadano de que ha sido aceptada una supuesta operación a cargo de su cuenta. El importe de dicha operación es de 2.980 euros.
Ante tal cantidad de dinero, suponen que el usuario se escandaliza y lo que busca es cancelar la operación. Por ello, se incluye el mensaje: "Si no ha sido usted cancele inmediatamente aquí", y aparece un enlace que redirige a una página web donde se pide información bancaria al remitente.
Los ciberdelincuentes utilizaban técnicas de smishing (mensaje con manipulación psicológica) y spoofing (parece que proviene de un número legítimo del banco) para suplantar la identidad de entidades bancarias y obtener datos personales y bancarios de las víctimas. Al introducir sus datos en esta web, el usuario entrega sin saberlo el acceso a su cuenta a los estafadores.
Así puedes identificar un fraude
Cuando recibas un mensaje de texto similar, puedes detectar si es un fraude prestando atención a:
- Errores ortográficos y gramaticales: los mensajes fraudulentos suelen estar mal redactados.
- Enlaces extraños o acortados: fíjate si la dirección web coincide con el enlace oficial de tu banco
- Solicitud de datos confidenciales: ningún banco legítimo te pedirá tu contraseña o información sensible a través de un SMS o correo electrónico. Si te piden este tipo de datos, podría ser una señal clave de fraude.
Qué hacer ante un fraude
Si has identificado un fraude a través de un SMS o correo electrónico:
- No hagas clic en los enlaces sospechosos: si el mensaje te hace dudar, elimínalo.
- Confirma a través de canales oficiales: llama a tu banco o utiliza su app oficial para verificar cualquier comunicación.
- Protege tus dispositivos: usa antivirus, activa la verificación en dos pasos y actualiza tu sistema operativo y aplicaciones.
Si aun así, eres víctima del fraude y has compartido datos personales y bancarios sensibles, no debes perder el tiempo. Lo prioritario será contactar con tu banco y cambiar tus contraseñas. Tras ello, denuncia el fraude a las autoridades y analiza y monitoriza los movimientos de tu cuenta.