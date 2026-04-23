Bajo esta ley aprobada por el Parlamento de Turquía, los menores de 15 años tendrán prohibido crear cuentas de redes sociales

La ley entrará en vigor seis meses después de ser publicada en el boletín oficial

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El Parlamento de Turquía se une a las medidas que países como Francia o España han tomado con respecto a la protección de los menores en el entorno digital y ha aprobado una ley para evitar que menores de 15 años accedan a plataformas de redes sociales, tal y como ha confirmado la agencia estatal Anadolu, la acción legislativa más reciente de este tipo en el mundo.

Bajo la ley, los menores de 15 años tendrán prohibido crear cuentas de redes sociales, mientras que las plataformas digitales tendrán la obligación de poner sistemas de verificación de edad.

Varios países a favor de esta ley

Se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, firme la legislación, que fue presentada por su partido. La ley entrará en vigor seis meses después de ser publicada en el boletín oficial.

Además de Turquía, Francia ha liderado una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea como Dinamarca, Grecia y España, mientras en el Parlamento francés se debate una prohibición para los menores de 15 años.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir a los menores de 16 años usar plataformas de redes sociales inmensamente populares y rentables.

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Desde entonces, Grecia anunció que prohibirá las redes sociales a menores de 15 años, mientras que la Unión Europea ha señalado que un grupo de expertos comenzará a elaborar recomendaciones para actuar en todo el bloque.