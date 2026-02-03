Australia fue el país pionero en aplicar esta medida, donde se puso en marcha en noviembre pasado

Patricia Gutiérrez, psicóloga, sobre la prohibición de las redes a menores en España: "Su impacto está más que estudiado"

Más allá de lo que se haga desde el Gobierno a nivel de medidas y de leyes, el papel de los padres es fundamental porque tienen que saber las consecuencias de las redes sociales. En España hay más de tres millones y medio de jóvenes de entre 10 y 16 años. Partimos de esos 10 años porque según un informe de UNICEF, a esa edad el 41% de los niños y niñas tiene su primer móvil y accede, por tanto, a las redes sociales.

Prácticamente todos están registrados en una red social y casi el 76% en tres o más. Australia fue el país pionero en aplicar esta medida, la puso en marcha en noviembre pasado y desde entonces, según el Gobierno australiano, se han bloqueado casi cinco millones de cuentas.

Esto no quiere decir que la medida sea infalible, ya que los jóvenes están encontrando cómo escapar a esas restricciones. Y ahí es donde las compañías deben buscar soluciones a brechas como la verificación de edad, mejorando, por ejemplo, el reconocimiento facial o las VPN que no detectan la ubicación real y por lo tanto no identifican si el usuario está accediendo desde un país con limitaciones.

"Y por fin ponemos límites a esta droga", afirma Marc Masip

Se prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. "Y por fin ponemos límites a esta droga", afirma Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías. Una medida aplaudida por parte de las asociaciones de padres. Ya era hora, porque de alguna manera las redes sociales sabemos que afectan a la salud mental y a la salud física de nuestros menores. Aunque no todos estén de acuerdo con la edad.

Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas que verifiquen la edad de los usuarios. "Lo que no existe todavía y tiene que ver con el reglamento de identidad digital europeo son las herramientas", señala Borja Adsuara, experto en Derecho Digital.

El consumo abusivo trae consecuencias para la salud

El tiempo de uso en estas edades supera las cuatro horas de media. En ese tiempo dejan de hacer otras cosas que son muy importantes para que ellos se desarrollen y para su salud. Y cuando el consumo es abusivo, el desafío, según los expertos, es aún mayor.

"Suicidio, autolesiones, trastorno de la conducta alimentaria, adicciones", describe Masip. España se une al camino emprendido por Australia y Francia. Una ley que cambiará su forma de relacionarse y podría reducir muchos riesgos.