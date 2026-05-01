Así es la Woven City, la ciudad futurista en la que conviven seres humanos y robots en Japón

Antoni Mateu 01 MAY 2026 - 06:00h.

La inteligencia artificial, el cuidado del medio ambiente y la interacción entre ser humano y máquina son los pilares que rigen este nuevo enclave

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Japón ha iniciado la construcción de Woven City: un proyecto experimental que tiene como objetivo el desarrollo tecnológico basado en la robótica, la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial y el transporte autónomo. Todo ello, sin emitir gases de efecto invernadero para cuidar el medio ambiente lo máximo posible.

Esta nueva urbe está cerca del monte Fuji y su extensión ya ocupa alrededor de 47.000 metros cuadrados. ¿Sus primeros vecinos? Personas humanas, coches autónomos, robots de reparto y todo tipo de sistemas e infraestructuras que cuentan con IA para su correcto funcionamiento. También el cambio climático es otro de los protagonistas, y en este caso hace acto de presencia mediante la propulsión con energías limpias y con eficiencia energética. La intención es de no emitir contaminantes a la atmósfera, de ningún tipo.

De acuerdo con datos oficiales publicados por Euronews, se espera que toda la urbe ocupe alrededor de 294.000 metros cuadrados cuando esté totalmente construida y desarrollada. Un proyecto que ha contado con unos 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros).

¿Cuántas personas residen en esta nueva ciudad?

Según datos oficiales, Woven City tendrá la capacidad de albergar hasta 2.000 personas. Aunque, de momento, sólo consta de 100 habitantes debido a que este nuevo núcleo urbano está en fase de pruebas, construcción y expansión.

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Toyota, detrás del proyecto

El proyecto de Woven City está siendo desarrollado por la compañía automovilística Toyota. ¿El objetivo? Más allá del concepto inicial, una de las intencionalidades principales es la de mejorar en vehículos autónomos y otros métodos de transporte. Pero, ¿para qué construir una ciudad entera?

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Según informaciones recogidas por Euronews, disponer de “un entorno controlado con apariencia de ciudad resulta especialmente valioso para hacer pruebas de conducción autónoma” debido a “las trabas regulatorias en Japón que dificultan especialmente estas pruebas en condiciones reales”.

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Los robots son los nuevos vecinos

Aunque esta nueva ciudad futurística pueda albergar hasta 2.000 residentes humanos, los robots humanoides son el 50% de la ecuación. Ya hay prototipos de máquinas domésticas, sistemas logísticos autónomos o servicios de movilidad que circulan en el subsuelo. Todo ello, alimentado con inteligencia artificial que se encarga de regular los parámetros.

Además de la interacción entre ser humano y máquina, propiamente dicha, otro de los objetivos de esta ciudad es de mejorar la seguridad entre IA y personas. Estudios recientes mostraban que los modelos de lenguaje actuales no eran seguros para su implementación en robots humanoides, ya que estos podrían actuar erráticamente en ciertos grupos de población.

La conducción autónoma, otro de los ejes

Del mismo modo que se quiere mejorar la seguridad con la IA robótica, también la conducción autónoma es otro de los aspectos fundamentales. En declaraciones de Daisuke Toyoda —vicepresidente ejecutivo de Woven by Toyota— ha explicado cómo se pretende mejorar esta tecnología y la seguridad del ser humano al exponerse a este tipo de movilidad: “Mediante el uso de datos relacionados con las personas, como los flujos de peatones y conectándolos con los vehículos. No sólo para quienes viajan en coche sino también para los peatones, queremos ofrecer seguridad y tranquilidad”.