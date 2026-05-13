Los dos químicos británicos y el biofísico francés son pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN

Amplían el mapa del genoma humano: somos mucho más distintos de lo que pensábamos

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Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. El jurado ha leído el fallo este miércoles a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Balasubramanian y Klenerman idearon la NGS basada en "secuenciación por síntesis" en un chip (flow cell), que permite leer miles de millones de fragmentos de ADN en paralelo, de forma rápida y barata. Esta nueva tecnología ayudo a secuenciar muy rápido el Covid-19.

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Dividen el ADN en muchos fragmentos cortos, los inmovilizan y amplifican en la superficie de un chip y van incorporando nucleótidos marcados con fluoróforos; cada ciclo incorpora una base y se registra ópticamente su color, reconstruyendo así la secuencia base a base.

Pascal Mayer trabajó de forma independiente en principios similares para secuenciación masiva en paralelo. Balasubramanian y Klenerman son los inventores de la tecnología comercial Solexa-Illumina, mientras que Mayer es reconocido como pionero clave en el mismo salto conceptual hacia la secuenciación de nueva generación.

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Casi 60 candidaturas de 24 nacionalidades

A este premio, tercero de los ocho galardones internacionales convocados este año por la Fundación Princesa de Asturias, que alcanzan su XLVI edición optaban 56 candidaturas de 24 nacionalidades.

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El galardón distingue la labor de investigación, descubrimiento o invención en campos como la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas y tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como las disciplinas y técnicas relacionadas.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una cuantía en metálico de 50.000 euros.