Candela Hornero Madrid, 12 MAY 2026 - 13:23h.

Cada año, unos dos millones de embarazos terminan en muerte fetal por complicaciones como la preeclampsia o la diabetes gestacional no detectada a tiempo

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Hace unos meses durante un evento en Nueva York, el magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, anunció una inversión multimillonaria en salud global y reclamó usar la tecnología en temas de sanidad.

Ahora ha presentado Remidio, un dispositivo con el que se busca que más embarazos lleguen a término y los bebés no fallezcan antes de nacer. Según explica en su blog 'Get notes', "cada año, alrededor de dos millones de embarazos terminan en muerte fetal, que ocurre cuando un bebé fallece a las 28 semanas o más". Un problema que está "gravemente infrafinanciado tanto en países ricos como pobres" y destaca que la ONU "no publicó su primera estimación global completa de mortinatos hasta 2020".

Se calcula que en 81 países —en su mayoría de ingresos bajos y medios— la tasa de mortalidad fetal no ha mejorado significativamente en 25 años. "Por cada muerte fetal en Europa, se producen aproximadamente 40 en el África subsahariana", destaca.

¿Qué causa la mayoría de los casos de muerte fetal?

Gran parte de estas pérdidas están relacionadas con la preeclampsia, una complicación del embarazo caracterizada por un aumento peligroso de la tensión arterial que provoca cada año alrededor de 500.000 muertes fetales y unas 70.000 muertes maternas.

Además, detrás de muchos casos de muerte fetal también se encuentran causas ya conocidas por la comunidad médica, como infecciones en la madre, problemas obstétricos durante el parto o enfermedades crónicas sin controlar, entre ellas la diabetes.

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Bill Gates advierte de que detectar estas complicaciones a tiempo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchas madres y bebés. Sin embargo, señala que esta prevención sigue siendo complicada en las clínicas rurales, donde a menudo hay problemas de suministro eléctrico, escasez de especialistas y pocos recursos de laboratorio.

En este contexto, cuando afecciones como la preeclampsia ya son evidentes o la diabetes gestacional ha avanzado sin control hasta el tercer trimestre, el daño suele ser irreversible y ni siquiera una intervención de urgencia consigue evitar las consecuencias más graves.

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Remidio, un dispositivo para detectar las afecciones que provocan la muerte fetal

En ese mismo post de su blog ha anunciado Remidio, que él define como "un dispositivo con un gran potencial" para evitar las muertes fetales. Es una cámara de fondo de ojo que se coloca en el ojo del paciente y puede obtener una imagen de alta resolución de su retina en segundos, sin necesidad de dilatar la pupila. "¿Por qué la retina? Es el único lugar del cuerpo donde se pueden ver los vasos sanguíneos desde el exterior", responde.

"Tiene el tamaño de una videocámara portátil, funciona con batería y es lo suficientemente portátil como para llevarlo de pueblo en pueblo", destaca, y explica que cualquier profesional de la salud "con solo unas horas de capacitación puede usarla".

Remidio fue desarrollada por una empresa india que creó inicialmente una cámara portátil para diagnosticar retinopatía diabética. El dispositivo, conectado a un teléfono móvil y apoyado en inteligencia artificial, permite identificar señales tempranas de la enfermedad sin necesidad de análisis complejos ni seguimiento especializado. Según explica Gates, esta tecnología ya se ha utilizado en más de 15 millones de pacientes repartidos en 40 países.

Además, el filántropo destaca que el potencial del dispositivo va mucho más allá de la salud ocular. Con el mismo hardware, pero utilizando otro software, la herramienta puede detectar afecciones relacionadas con embarazos de alto riesgo.

"Cada año, alrededor de dos millones de embarazos terminan en muerte fetal, que ocurre cuando un bebé fallece a las 28 semanas o más"

Entre ellas se encuentra la diabetes gestacional, una patología que incrementa considerablemente el riesgo de preeclampsia, parto prematuro y muerte fetal. En muchas regiones rurales del África subsahariana y del sur de Asia, esta enfermedad suele pasar desapercibida porque las pruebas convencionales requieren laboratorios y recursos sanitarios que no siempre están disponibles.

Gates explica que la tecnología de Remidio ya se está utilizando en India para identificar en mujeres embarazadas problemas asociados a la muerte fetal mediante un simple escaneo de retina. Además, los investigadores trabajan para ampliar todavía más sus capacidades y adaptar el sistema a la detección de otras afecciones frecuentes durante el embarazo, como la anemia o la hipertensión.

Para Bill Gates, herramientas como la desarrollada por Remidio no son una solución única al problema de la muerte fetal, pero sí una pieza importante para empezar a reducir unas cifras que apenas han cambiado en los últimos años. Gates insiste en que también es necesario reforzar los sistemas sanitarios, aumentar el número de matronas y profesionales formados y mejorar la atención obstétrica de urgencia, especialmente en los países con menos recursos.

"Por cada muerte fetal en Europa, se producen aproximadamente 40 en el África subsahariana"

Aun así, considera que disponer de dispositivos pequeños, portátiles y asequibles en manos de trabajadores sanitarios puede marcar una diferencia real al permitir diagnósticos más rápidos y accesibles en lugares donde las pruebas tradicionales no llegan. De hecho, explica que esta es una de las razones por las que la Fundación Gates destinó el pasado año 2.500 millones de dólares a investigación y desarrollo en salud femenina, la mayor inversión realizada hasta ahora por la organización en este ámbito.