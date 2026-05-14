Pristine Seas ya ha protegido una superficie marina equivalente a 14 veces España y alerta ahora en nuestro país

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Corales, bancos de peces y ecosistemas submarinos únicos protagonizan las imágenes con las que el proyecto Pristine Seas quiere concienciar sobre la necesidad urgente de proteger los océanos. La iniciativa, dedicada a la conservación marina en todo el mundo, ya ha logrado crear 30 reservas marinas y proteger una superficie equivalente a 14 veces el tamaño de España.

Según sus responsables, como Joaquim Garrabou aclara que "una quinta parte de toda la superficie marina protegida del planeta ha sido posible gracias a las acciones desarrolladas por el proyecto en distintos países".

La pesca, en el punto de mira

Ahora, Pristine Seas llega a España para alertar sobre uno de los principales problemas que sufren los mares con la pesca destructiva. Los expertos advierten de que determinadas prácticas pesqueras dañan gravemente los fondos marinos y capturan especies que ni siquiera forman parte del objetivo de pesca: “Estás destruyendo los fondos o pescando otras especies que no son tu objetivo”, explican desde el proyecto.

Pesca sostenible basada en la ciencia

En países como Chile, la iniciativa trabaja con comunidades locales para impulsar una pesca sostenible basada en criterios científicos, el objetivo es calcular qué cantidades de pescado pueden extraerse sin poner en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Además de la conservación, Pristine Seas busca acercar al público la riqueza y el exotismo del mundo submarino para denunciar cómo la contaminación y el cambio climático están deteriorando los océanos.

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Historias de recuperación

El proyecto también pone el foco en los casos de éxito, uno de ellos es el del lobo marino, una especie que estuvo cerca de desaparecer y que ha logrado recuperarse gracias a medidas de protección como la prohibición de la caza.

Pristine Seas defiende que, aunque los océanos atraviesan una situación crítica, todavía es posible revertir parte del daño si se toman medidas de conservación eficaces.