Cuerpo afirma que "hay que empujar" a la Administración a usar la IA para reducir burocracia

Lo ha dicho este miércoles en un encuentro del Cercle Financer d'Amics del País en la sede de CaixaBank en Barcelona

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "hay que empujar" a la Administración pública a usar la inteligencia artificial (IA) para reducir la burocracia que afecta a las empresas.

Lo ha dicho este miércoles en un encuentro del Cercle Financer d'Amics del País en la sede de CaixaBank en Barcelona, en el que ha sido presentado por el presidente de la entidad, Tomás Muniesa, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, y que ha sido conducido por el presidente de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca.

Han estado presentes, entre otros, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell.

Vivienda

Cuerpo ha explicado que se debe reducir el número de horas que las empresas, especialmente las pymes, dedican al papeleo y que la voluntad es acabar con situaciones "como la del borrador de la declaración de la renta, que si todo está bien rellenado solo se deba dar a aceptar".

Ha dicho que en la Administración pública hay "muchas inercias", pero que se puede impulsar el uso de la tecnología si se tiene clara la dirección. Preguntado por cómo se debe hacer frente a la crisis habitacional, Cuerpo ha dicho que "con todas las medidas posibles y necesarias" y que no hay una sola opción que desatasque el problema.

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Ha subrayado la necesidad de evitar que "la trampa del alquiler" afecte a los jóvenes, que ha dicho que tienen la capacidad de pagar una hipoteca, pero no la de ahorrar para una entrada por el elevado precio de los alquileres.

Presupuestos

Además, ha señalado que en aquellas zonas altamente tensionadas es necesario que las autoridades "tengan herramientas para disminuir los precios". Preguntado por la audiencia sobre los Presupuestos Generales del Estado, Cuerpo ha dicho que el Gobierno trabaja en aterrizar el punto geopolítico actual para "plantear un escenario lo más realista posible" para presentarlos.

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"La idea es avanzar lo más rápido posible y espero poderlos presentar", ha dicho, pero ha añadido que es necesario que haya certidumbres en el avance de la guerra de Irán y de la inflación, ya que ha dicho que afecta de forma decisiva a las cuentas públicas.