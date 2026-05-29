El desfile, organizado por Mach33, fue elogiada por ampliar la percepción pública de los robots que dejaron de verse como simples dispositivos técnicos

¿Estamos cada vez más cerca de enamorarnos de un robot?

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El Parque de Robots Galaxy, en el distrito de Gangdong-gu de Seúl, acogió el 28 de mayo un desfile que marca un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y moda. La compañía surcoreana Galaxy Corporation organizó “MACH33: Desfile de Moda Física con IA”, un evento en el que modelos humanos y robots humanoides compartieron pasarela para mostrar cómo podría ser la convivencia futura entre ambos.

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Robots con sensibilidad humana

Según explicó 'The JoongAng', el desfile presentó diez conjuntos conceptuales diseñados para representar valores humanos esenciales como el amor, la felicidad y los sueños. La marca de moda robótica MACH33 toma su nombre de la velocidad mínima necesaria para escapar de la gravedad terrestre, una metáfora del impulso que la empresa quiere dar a la integración entre humanos y máquinas.

Choi Yong-ho, director ejecutivo de Galaxy Corporation, subrayó al citado medio que el propósito del proyecto no es sustituir a los modelos humanos, sino explorar cómo ambos pueden compartir espacios, actividades y experiencias. “Queríamos dotar a los robots de filosofía y sensibilidad humanas”, afirmó. Añadió además que MACH33 es “la primera respuesta a la pregunta de cómo convivirán los humanos y los robots”, anticipando un futuro en el que estas máquinas serán compañeras cotidianas, del mismo modo que hoy lo son los teléfonos inteligentes.

Según el medio local, el evento fue elogiada por ampliar la percepción pública de los robots, que dejaron de verse como simples dispositivos técnicos para convertirse en objetos capaces de generar emoción y empatía. Para Choi, la tecnología debe orientarse a ampliar el potencial humano, no a reemplazarlo, y este desfile representa “el comienzo de una nueva civilización que robots y humanos crearán juntos”.