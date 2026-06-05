Ante la detección de nuevas fugas, Roscosmos decidió llevar a cabo una operación de reparación más amplia

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La NASA ordenó este viernes a varios de sus astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) que se refugiaran temporalmente en una nave Dragon como medida de precaución mientras la agencia espacial rusa Roscosmos realizaba trabajos de reparación en uno de los módulos de la estación.

La portavoz de la NASA, Bethany Stevens, explicó que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, presenta desde hace tiempo grietas y fugas que han sido objeto de seguimiento constante.

Según indicó, Roscosmos ha aplicado diversas medidas de mitigación para contener el problema, aunque ambas agencias continúan investigando el origen de las fisuras.

Como medida preventiva, la NASA ordenó a los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta Chris Williams que permanecieran en la nave espacial Dragon siguiendo los protocolos de máxima seguridad mientras se desarrollaban los trabajos.

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Trabajos suspendidos para analizar nuevos datos

Posteriormente, Roscosmos decidió interrumpir temporalmente las labores de reparación estructural en el módulo Zvezda para evaluar nuevas mediciones y datos técnicos obtenidos durante la intervención.

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Tras esta pausa, la NASA autorizó a los astronautas que se encontraban refugiados en la nave Dragon a finalizar los procedimientos de seguridad y retomar sus actividades habituales a bordo de la estación. Bethany Stevens aseguró que la NASA continúa trabajando estrechamente con Roscosmos y con el resto de socios internacionales de la Estación Espacial Internacional para encontrar una solución permanente al problema.

"Esperamos trabajar con Roscosmos en un enfoque colaborativo para solucionar las fugas", señaló la portavoz tras la reanudación de las operaciones normales en la estación.