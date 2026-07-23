"Va a comenzar el realojo de urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo"

El incendio de Almorox en Toledo pasa a nivel 2 y llega a Madrid con la UME trabajando en la extinción

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La rápida evolución del incendio de Almorox, que se acabó extendiendo desde Toledo a la Comunidad de Madrid, provocó el inmediato confinamiento de varios municipios, como el de Villa del Prado, donde se procedió a la evacuación de más de un millar de vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, donde todos tuvieron que salir con lo puesto ante la amenaza de las llamas.

También distintas urbanizaciones de Aldea del Fresno, al suroeste de Madrid, tuvieron que ser evacuadas preventivamente, si bien, tal como ha comunicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ya ha comenzado el realojo de algunos vecinos que podrán regresar a sus casas.

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Comienzan los realojos por el incendio de Almorox

"Va a comenzar el realojo de determinadas urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo", ha explicado Novillo, anunciando una decisión que solo ha sido posible tras varias horas de incesante trabajo para contener el avance del fuego, que durante la tarde del miércoles obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infom) en la Comunidad de Madrid.

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De hecho, la situación, que obligó a todos los agentes a trabajar muy rápido ante la proximidad de las llamas a algunas casas, llevó también a la emisión de un mensaje del sistema de alertas ES-Alert con el que las autoridades informaron de que, debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tenían que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno.

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Así, entre el miedo y la incertidumbre, una multitud de vecinos fueron desalojados, aunque ahora todos, salvo los los residentes de El Encinar del Alberche, pueden regresar a sus casas.

La Comunidad de Madrid, pendiente junto a Toledo de la evolución del incendio de Almorox

Ante lo ocurrido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado del seguimiento del incendio de Almorox - Villa del Prado, subrayando que "se está atendiendo a los evacuados y los hospitales de la región están preparados, con el Zendal para emergencias, San José para paliativos y el resto de la red del SUMMA listos, con capacidad en caso de una posible evacuación de residencias o del hospital Virgen de la Poveda".

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"Además, en coordinación con el Consorcio Regional de Transportes se han establecido rutas alternativas para atender a todos los municipios de la zona", informaba la propia Ayuso a través de 'X'.

Ahora, ante la situación, que ha obligado a cortar al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero (Madrid), la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías y la M-540, continúan trabajando 38 medios terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región, reforzando el dispositivo desplegado junto a los efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam).