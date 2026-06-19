Después de subir a la cima del Chimborazo, 'Pemba' se prepara para coronar el Everest

Este robot chino combina la acrobacia y la investigación para poder llegar a estas cimas

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El robot humanoide 'Pemba', después de alcanzar la cima del Chimborazo, el volcán más alto de Ecuador, ahora aspira a alcanzar el Everest, una prueba para demostrar el potencial de la robótica en entornos extremos y la forma en la que estos autómatas son capaces de batir récords.

Este robot chino que aspira a escalar la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, combina la acrobacia y la investigación para poder llegar a estas cimas, unos desafíos ambiciosos que ponen a prueba la robótica más avanzada.

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Contribuir a la conservación del Himalaya

Para el robot 'Pemba' participar en una expedición de investigación en el Everest se convertirá, no solo en todo un reto, sino en una misión esencial que tendrá como objetivo recoger residuos en la montaña y recopilar datos ambientales, contribuyendo así a la conservación del Himalaya.

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Desarrollado a partir del modelo 'Unitree G1', 'Pemba' está diseñado para caminar, escalar y manipular objetos en condiciones adversas.

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Esta iniciativa además enfrenta un reto adicional, ya que Nepal aún no cuenta con una normativa para permitir expediciones robóticas en el Everest. Es por este motivo que sus promotores esperan obtener los permisos necesarios para realizar las primeras pruebas entre finales de este año 2026 e inicios de 2027.