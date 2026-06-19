El WiFi es perjudicial para la salud: qué concluyen los estudios sobre su impacto real

Marta Egea 19 JUN 2026 - 06:15h.

La idea de que el WiFi es perjudicial para la salud se ha extendido durante años a través de mensajes alarmistas y redes sociales

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MadridPocas tecnologías han generado tantas dudas como el WiFi. Aunque millones de personas conviven con routers, redes inalámbricas y dispositivos conectados desde hace décadas, siguen circulando mensajes alarmistas que aseguren que el WiFi provoca cáncer, daños cerebrales, insomnio o múltiples problemas de salud.

Las redes sociales y algunos vídeos virales han contribuido a extender la idea de que estamos permanentemente expuestos a una especie de “contaminación invisible” que puede ser peligrosa para el organismo. No obstante, cuando se revisan las investigaciones científicas y las conclusiones de organismos internacionales, el panorama es mucho menos alarmante: la evidencia actual no demuestra que el WiFi sea perjudicial para la salud en los niveles habituales de exposición.

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¿Qué es realmente el WiFi?

Gran parte del miedo relacionado con el WiFi nace de una palabra que suele generar inquietud solo al escucharla: radiación. No obstante, en ciencia no todas las radiaciones son iguales, y ahí es donde suele comenzar la confusión. El WiFi funciona mediante ondas de radio, un tipo de campo electromagnético de radiofrecuencia similar al que utilizan la radio, la televisión, el Bluetooth o los teléfonos móviles. Estas ondas son radiaciones no ionizantes, no tienen suficiente energía para alterar el ADN ni dañar directamente las células del organismo, a diferencia de las radiaciones ionizantes, como los rayos X o la radiación nuclear.

Los routers WiFi emiten señales de muy baja potencia para transmitir datos entre dispositivos conectados. De hecho, la exposición que genera un router doméstico suele ser considerablemente inferior a la que produce un teléfono móvil durante una llamada. Además, la intensidad de estas señales disminuye rápidamente con la distancia, lo que quiere decir que cuánto más lejos se está del router, menor es la exposición.

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El problema es que cuando se habla de radiación, se asocia con peligro, enfermedad o contaminación invisible, algo que ha alimentado numerosas teorías alarmistas. A esto se le suma que el WiFi es una tecnología que no se puede ver ni percibir, lo que hace que esa sensación de incertidumbre sea mayor. Históricamente, pasó algo parecido con otras tecnologías como la electricidad, los microondas o incluso las primeras redes de telefonía móvil.

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¿Qué dice la ciencia?

Después de décadas de investigaciones, revisiones sistemáticas y análisis internacionales, la conclusión general de la comunidad científica sigue siendo bastante clara: no existen pruebas consistentes de que el WiFi provoque daños para la salud en los niveles habituales de exposición. Organismos como la OMS, la Comisión Internacional de Protección Radiológica No Ionizante (ICNIRP) o diversos comités científicos europeos coinciden en que las señales de radiofrecuencia utilizadas por las redes inalámbricas están muy por debajo de los límites considerados peligrosos.

Esto no quiere decir que el tema no se siga investigando. De hecho, la exposición a campos electromagnéticos continúa siendo objeto de numerosos estudios, especialmente porque las tecnologías inalámbricas forman ya parte de la vida cotidiana de millones de personas. La propia OMS reconoce que siguen realizándose investigaciones para estudiar posibles efectos a largo plazo, aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de perjuicios asociados a exposiciones bajas como las del WiFi doméstico.

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Uno de los aspectos más relevantes es que muchos estudios alarmistas presentan importantes limitaciones. Algunos utilizan niveles de exposición mucho mayores que los reales, otros se realizan en condiciones de laboratorio difíciles de extrapolar a la vida cotidiana y, en muchos casos, los resultados no consiguen reproducirse en investigaciones posteriores. Por eso, los expertos insisten en que no basta con que exista un estudio aislado que sugiera un posible efecto: para establecer una relación causal hacen falta resultados consistentes y repetidos por distintos equipos científicos.

Además, varias investigaciones sobre personas que aseguran sufrir “hipersensibilidad electromagnética” han mostrado que, en condiciones controladas, no son capaces de detectar cuándo están realmente expuestas a señales inalámbricas y cuándo no. Esto ha llevado a algunos investigadores a relacionar parte de los síntomas con el llamado efecto nocebo, es decir, síntomas físicos reales provocados por la expectativa de daño más que por las ondas en sí.

Otro punto relevante es que muchos problemas que se suelen atribuir al WiFi como insomnio, fatiga o dolores de cabeza, sí que pueden estar relacionados con el uso excesivo de dispositivos conectados, pero no necesariamente con las ondas inalámbricas. La ciencia apunta más bien a factores como la sobreexposición a pantallas, la luz azul, la hiperconectividad o la alteración de hábitos de descanso. El problema parece estar más en cómo utilizamos la tecnología que el WiFi en sí mismo.

Lo que sí puede afectar a la salud: nuestros hábitos digitales

Aunque el WiFI no haya demostrado ser perjudicial para la salud en los niveles habituales de exposición, la tecnología inalámbrica sí ha cambiado profundamente nuestra forma de vivir, trabajar y descansar. Es precisamente ahí donde los expertos sitúan algunos de los problemas reales asociados al mundo digital. En muchos casos, el debate sobre las ondas electromagnéticas ha desviado la atención de factores que sí tienen un impacto demostrado en la salud física y mental.

El exceso de tiempo frente a las pantallas es uno de los más importantes. Pasar horas utilizando el móvil, el ordenador o la tablet puede favorecer al sedentarismo, alterar el descanso y aumentar la fatiga visual. Además, el uso nocturno de dispositivos se ha relacionado con una peor calidad del sueño. Revisar redes sociales, responder mensajes o consumir contenido de forma continua hace que el cerebro no pueda entrar en un estado de relajación adecuado para descansar.

Hay que sumar el impacto psicológico de la hiperconectividad. La sensación de tener que estar disponible en todo momento, las notificaciones constantes o la sobrecarga de información pueden aumentar los niveles de estrés y ansiedad en algunas personas. El problema no parece estar tanto en la señal WiFi que emite el router, sino en cómo el entorno digital modifica nuestros hábitos y la relación con el descanso, la atención y el tiempo libre.