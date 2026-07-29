Agencia EFE 29 JUL 2026 - 10:45h.

La plataforma permitirá realizar y recibir llamadas y videollamadas, tanto de forma individual como grupal, directamente desde el navegador sin necesidad de descargar ninguna aplicación

La actualización también incluirá transferencia de llamadas, sala de espera, QuickHD y cancelación de ruido para mejorar la experiencia

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WhatsApp Web ha anunciado la llegada de una función "muy solicitada" por los usuarios. Después de muchas demandas, la plataforma permitirá realizar y recibir llamadas y videollamadas, tanto de forma individual como grupal, directamente desde el navegador sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Así lo ha explicado la plataforma de Meta a través de su blog.

"Actualmente, estamos incorporando nuevas funciones para facilitar la comunicación, sin importar dónde te encuentres o el dispositivo que uses", ha señalado la red de mensajería. Esta ha explicado que las llamadas estarán cifradas de extremo a extremo también en la web, sin límites de tiempo ni coste. "Es la misma experiencia privada que esperas de WhatsApp", añaden.

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Uno de los puntos fuertes de esta actualización es que no se necesita instalar nada para disfrutar de ella: "puedes realizar una llamada sin salir del navegador en el que estás", explican. Además, los usuarios tendrán acceso a las mismas funciones disponibles en otros dispositivos, "como compartir pantalla, reacciones y una pestaña dedicada de llamadas con tu historial completo de llamadas y favoritos".

WhatsApp Web también incluye cuatro funciones más para mejorar la experiencia de las llamadas

La plataforma ha anunciado además otras cuatro novedades relacionadas con esta actualización, unas funciones que "se están implementando de manera gradual y pronto estarán disponibles para todos", señala la plataforma de Meta sin ofrecer una fecha concreta.

La transferencia de llamadas es una de ellas, y permite mover una llamada grupal en curso de un dispositivo a otro sin interrumpirla.

También presenta una sala de espera que permite controlar quién se une a las llamadas en grupo y cuándo. "Cuando creas un enlace de llamada de WhatsApp con la opción 'Requerir aprobación para unirse' activada, los participantes entrarán en una sala de espera hasta que estés listo para que se unan", detallan.

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Han incorporado además el llamado QuickHD, que mejora la experiencia de vídeo con alta definición desde los primeros segundos de la llamada y la cancelación de ruido, que permite que la voz se escuche con claridad incluso en entornos ruidosos.