Manuel Pimentel 14 JUL 2026 - 04:30h.

Entre los stickers más compartidos se encuentran iconos como Lola Flores, Rocío Jurado, Los Morancos, Juan y Medio o el eterno Chiquito de la Calzada

En menos de una semana el canal, creado por el actor y guionista Adrián Pino, acumula más de 32.000 seguidores

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SevillaAndalucía ya cuenta con su propia ‘institución’ para recopilar stickers de WhatsApp inspirados en expresiones de humor andaluz, escenas cotidianas y de sus personajes más populares y queridos. Se trata del Instituto Andaluz del Sticker (IAS), un proyecto que ya ha cautivado a más de 32.000 seguidores en menos de una semana.

Aunque no es oficial, este nuevo canal de la app de mensajería utiliza un tono institucional que parodia a la Junta de Andalucía y que se presenta como un “organismo dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio stickerístico andaluz”.

El ideólogo de este proyecto es Adrián Pino, un actor y guionista gaditano afincado en Sevilla. “Los andaluces tenemos una visión de la comedia más irónica y de autoparodia con la que nos sentimos muy identificados y que llevamos con orgullo”, explica el creador a Informativos Telecinco.

Del sticker canario al andaluz

La iniciativa surgió tras descubrir que ya existía un canal similar en Canarias con más de 100.000 seguidores. El reto era claro: “Me dijeron que los canarios tenían su propio canal de stickers y dije: ¡Pues tenemos que superarlos!”, bromea Adrián. Aunque en realidad, aclara que el objetivo es “principalmente, la risa, además de preservar el legado de nuestros memes como una forma de comunicación y crear la mayor recopilación de stickers andaluces para tenerlos ahí guardados”.

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El Instituto Andaluz del Sticker es un viaje en clave de humor por el imaginario de la cultura popular de Andalucía. Entre las pegatinas más compartidas y celebradas se encuentran iconos como Lola Flores, Rocío Jurado, Los Morancos o el eterno Chiquito de la Calzada, sin olivdarnos de otros personajes populares como Juan y Medio.

Y es que la esencia del proyecto no se podía entender del todo sin los momentos virales que han hecho historia en la televisión autonómica: “Los andaluces, sobretodo los jóvenes, conectamos mucho con esos momentos icónicos de Canal Sur y de las señoras anónimas que salen en la tele”, dice Adrián, recordando a Antonia, la mítica vecina de Begíjar (Jaén) que se hizo viral con su expresión “Un resplandor y hace ¡PUM!, Ya está aquí la guerra”.

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La colección es un gran mosaico de referencias que conectan con varias generaciones. Aparecen desde Curro, la mascota de la Expo 92 de Sevilla, hasta el famoso Pokémon con la bandera andaluza, pasando por pintadas como "Surmano ere el mejor" o una particular versión de las famosas tortas de Inés Rosales.

Pero, ¿qué tienen de especial estos dibujos recortables que llenan la galería de Whataspp? Además de en las expresiones cotidianas del habla andaluza, para Adrián la clave está en la gran cantidad de facetas que pueden tener los personajes más icónicos de Andalucía: "Puedes mantener una conversación entera solo con stickers de Rocío Jurado".

Sin embargo, a sus pocos días de vida, el canal ya ha sufrido su primera crisis: "Durante unas horas hemos tenido un baneo de Meta por culpa de un sticker de Olmo, un ciudadano muy conocido en Granada por pasearse desnudo en la ciudad, hemos tenido que retirarlo", cuenta el creador del IAS.

Delegados del sticker provincial

La acogida del canal -que logró reuniar a más de 22.000 seguidores en sus primeras 24 horas- ha sido, dice Adrián, "una completa locura". Tanto, que incluso ha tenido que buscar 'delegados provinciales': "Al principio había mucha cosa solo de Sevilla y me di cuenta de que estábamos cometiendo el error del centralismo, pero ahora añadimos stickers propios de cada provincia para que también haya humor autóctono".

Y para darle aún más si cabe un tono más institucional, además de usar los logos y la estética de la propia Junta de Andalucia, cada día este canal publica sus propios boletines oficiales, el BOIAS: "Cada mañana se publica nuestro particular BOJA, así le damos un toque más institucional y paródico pero siempre desde el respeto", añade Adrián.

El Instituto Andaluz del Sticker está abierto a que cualquier seguidor aporte sus propios stickers y envíe sus propuestas. El único requisito es que sean de temática andaluza y cumplan con el tono humorístico del canal. AsÍ, lo que empezó como un reto, ha terminado por convertirse en un fenómeno que, sticker a sticker, reivindica el humor andaluz como patrimonio digital.