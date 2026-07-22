Así puedes evitar que los audios de WhatsApp se corten por el sensor de proximidad

Inés Gutiérrez 22 JUL 2026 - 11:14h.

El truco para que los audios de WhatsApp no se corten: así puedes desactivar el sensor de proximidad

La nueva función de WhatsApp que cambiará para siempre la forma de saber si alguien está conectado

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MadridLos audios de WhatsApp pueden dejar de escucharse o cambiar automáticamente al altavoz interno cuando el sensor de proximidad detecta que el móvil está cerca del rostro, una función que a veces se activa por error, que es útil, pero también puede ser molesta. Ajustar esta opción o revisar el sensor puede ser la solución para evitar interrupciones y reproducir los audios con normalidad. Descubrimos la forma de desactivar el sensor de proximidad.

Esto es lo que puede suceder con su sensor de proximidad, una opción que resulta muy útil a muchas personas, pero que para otras puede llegar a ser molesta. Este sensor es el que hace que al comenzar a escuchar un audio, otra de las muchas opciones que ofrece esta aplicación de mensajería instantánea, si movemos el teléfono y lo acercamos a la oreja, el sonido comience a salir por el altavoz superior, como si de una llamada se tratara.

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Sin embargo, también hace que en muchas ocasiones el audio deje de reproducirse sin ser esa nuestra intención, por lo que tener la opción de activarlo o desactivarlo es para muchas personas una manera de poder disfrutar la experiencia sin interrupciones indeseadas.

El ajuste de WhatsApp que evita que los audios se corten

Este sensor está especialmente pensado para evitar molestias, por ejemplo, se encarga de bloquear la pantalla cuando hablamos para evitar que pulsemos botones sin querer o que colguemos la llamada, pero también puede ser molesto cuando queremos escuchar un audio de WhatsApp y apoyamos el teléfono en algún lado o acercamos demasiado la mano al sensor y lo detenemos sin darnos cuenta.

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Desactivarlo no siempre es sencillo, porque está integrado en las funciones del sistema del propio teléfono, por lo que desactivarlo no es una cuestión de esta aplicación en concreto, sino que afecta al dispositivo en general.

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En teléfonos Android, si bien el proceso no siempre es exactamente el mismo, sí que es muy similar, por lo que los pasos son parecidos en todos. Habrá que acceder a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ en nuestro dispositivo y después buscar el apartado de ‘Aplicaciones’ o ‘Ajustes de aplicaciones’, desde donde habrá que buscar las opciones de ‘Llamadas’. En ‘Configuración de llamadas entrantes’ podremos desactivar la función de sensor de proximidad.

En iOS no hay una opción directa para poder desactivarlo, por el control que Apple tiene sobre el software y el hardware del dispositivo, pero si en lugar de querer desactivarlo, sientes que no funciona correctamente, prueba a reiniciar el dispositivo o acudir a ‘Ajustes’ para seleccionar la opción de ‘Restablecer todos los ajustes’. Esto podría arreglar el problema y evitar que te resultara molesto tener esta opción activada, aunque en ocasiones es necesario que el servicio técnico intervenga.

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Además de estas opciones que nos ofrece el propio dispositivo, también existen aplicaciones externas que pueden ofrecernos desactivar el sensor o ajustar la sensibilidad, pero en estos casos siempre es importante tener en cuenta el acceso que les damos y asegurarnos de que son una opción segura antes de instalarlas en nuestro teléfono.