La llegada del eclipse solar provoca una avalancha de reservas y eleva los precios de alojamientos en las zonas con mejor visibilidad

Un apartamento en Ribadeo supera los 5.000 euros por noche y algunas caravanas rozan los 600 euros ante la enorme demanda turística

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Disfrutar del eclipse, ¿pero a qué precio?. Galicia se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que ha convertido a la comunidad en uno de los destinos más buscados del verano. La expectación por contemplar el evento desde puntos privilegiados del territorio gallego ha provocado una fuerte subida de los precios del alojamiento, especialmente en municipios costeros y zonas cercanas a la franja de mejor observación.

Algunos alquileres turísticos han alcanzado precios excepcionales, con viviendas que superan los 5.000 euros por una única noche y alternativas como caravanas que se acercan a los 700 euros.

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Una noche de eclipse que multiplica el precio de los alojamientos

La escasez de plazas disponibles para el 12 de agosto ha generado una situación inédita en localidades como Ribadeo, donde la demanda supera ampliamente la oferta existente. Un apartamento turístico en esta zona llegó a anunciarse por más de 5.000 euros la noche, una cifra muy alejada de los precios habituales fuera de la fecha del eclipse. La localidad lucense se encuentra entre los lugares que concentran mayor interés debido a sus paisajes y a la posibilidad de disfrutar del fenómeno astronómico en un entorno privilegiado. Además, espacios emblemáticos como la playa de As Catedrais estarán sometidos a medidas especiales de organización para garantizar la seguridad durante la jornada.

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El aumento de precios no afecta únicamente a los apartamentos turísticos. Hoteles, casas rurales y otras modalidades de alojamiento han experimentado un incremento notable por la llegada prevista de visitantes nacionales e internacionales. La proximidad del eclipse ha provocado que muchas opciones desaparezcan del mercado con meses de antelación, dejando disponibles únicamente alojamientos con tarifas mucho más elevadas. Algunas plataformas reflejan diferencias muy significativas entre la noche del eclipse y fechas inmediatamente posteriores, demostrando el efecto de la demanda puntual sobre los precios.

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Las caravanas también se convierten en una alternativa de alto coste

La falta de habitaciones y apartamentos ha llevado a muchos viajeros a buscar soluciones alternativas como autocaravanas y caravanas, aunque tampoco escapan al aumento de precios. Algunas opciones de este tipo de alojamiento alcanzan cerca de 600 euros por una noche, impulsadas por quienes buscan una ubicación cercana a los puntos con mejor visibilidad. La previsión de desplazamientos masivos ha provocado que campings y zonas habilitadas para vehículos vivienda sean una de las opciones más demandadas para vivir la experiencia.

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La tendencia refleja cómo un acontecimiento astronómico puede transformar temporalmente el mercado turístico de una zona concreta. El eclipse se ha convertido en un motor económico para Galicia, pero también en un reto para quienes todavía buscan alojamiento a pocas semanas del evento. La combinación entre una oferta limitada y una demanda extraordinaria ha creado un escenario donde algunos precios alcanzan niveles propios de grandes eventos internacionales.

Galicia ante un fenómeno astronómico histórico

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados visibles desde España en las próximas décadas. La previsión de miles de desplazamientos ha obligado a preparar dispositivos especiales de movilidad y seguridad en diferentes puntos de Galicia. Las autoridades han anunciado restricciones en algunas zonas con riesgo de saturación o dificultades de acceso, mientras distintos municipios preparan actividades divulgativas para canalizar la llegada de visitantes.

El interés por el eclipse no solo está modificando los precios del alojamiento, sino que también está impulsando la promoción turística de Galicia. Municipios de la costa y del interior buscan aprovechar la oportunidad para mostrar su patrimonio natural y atraer visitantes más allá del propio día del fenómeno. La cita astronómica se perfila como un acontecimiento capaz de generar un importante impacto económico en sectores como la hostelería, el transporte y los servicios turísticos.

Consejos para quienes aún buscan alojamiento

Los expertos recomiendan planificar con antelación tanto la estancia como los desplazamientos para evitar problemas durante la jornada del eclipse. Quienes no encuentren alojamiento en los lugares más demandados pueden optar por municipios cercanos con buena conexión y precios más moderados. La elevada ocupación prevista hace aconsejable comparar diferentes opciones y revisar las condiciones de reserva antes de contratar cualquier estancia.

La expectación generada por el eclipse ha convertido una sola noche en una fecha marcada en rojo para el turismo gallego. El 12 de agosto será mucho más que un fenómeno astronómico: será una prueba para la capacidad de Galicia de gestionar una llegada masiva de visitantes atraídos por un espectáculo irrepetible.