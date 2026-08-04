Muchos Ayuntamientos son los que ya tienen todo preparado para ofrecer los mejores escenarios para ver el eclipse

¿Y si está nublado el día del eclipse? Guía práctica para eludir los obstáculos que pueden surgir para ver este fenómeno único

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Lo que va a dejar ver el eclipse del próximo 12 de agosto es algo que solo se puede ver con instrumentos específicos e incluso saliendo de la propia Tierra. El sol están deslumbrante que mirarlo directamente es imposible porque hace daño a nuestros ojos, pero gracias a nuestro satélite podremos vislumbrar por unos segundos esa corona solar de luz azul.

El sol tiene luz azul y es algo que jamás hemos podido ver con nuestros propios ojos porque este aro solo se puede ver si la luz principal que radia de esa gran estrella es tapada como lo será dentro de unos días. La masa solar que rodea la bola del fuego no es solo una gran hazaña para los científicos, sino también será un espectáculo para todo aquel que consiga verlo desde el lugar perfecto.

El reportero Alberto Núñez se encuentra en uno de esos sitios privilegiados. Concretamente en Monte de San Pedro, en A Coruña, quienes serán los primeros en poder apreciar este espectáculo: "Aquí los hoteles llevan con las reservas completas por el eclipse desde hace cinco meses y al menos cinco cruceros harán escala ese mismo día".

Los mejores planes para ver el eclipse

De hecho, el Ayuntamiento de la localidad gallega ha preparado "un dispositivo especial en el monte para poder albergar a esas 40.000 personas que tienen pensado ocupar su lugar para poder disfrutar del eclipse con unas vistas privilegiadas siempre y cuando las nubes lo permitan".

En Avellanosa de Muñó, en Burgos, está la reportera Maialen Larrinaga, un pueblo con ocho habitantes que duplicará su población para acoger este evento: "En el alto de las cuevas un centenar de personas verán el eclipse con unas vistas totalmente despejada".

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Y algunos vecinos de Salou, Tarragona, podrán ver el espectáculo desde la cama y muchos otros han reservado hoteles como en el que se encuentra el reportero Adrián Dolz confirmando que incluso "muchos chiringuitos han organizado fiestas desde donde podrán ver el eclipse reflejándose en el mar".

O en Valencia, donde se encuentra Manuel Reyes enseñando las excursiones en preciosas barcas que hacen para ver el eclipse desde la Albufera. Una actividad que "completó sus últimas plazas en diciembre del año pasado" y que ya están preparando todo para que todo salga a la perfección.