Los expertos explican que, incluso con nubes, la superficie cambiará durante el eclipse

¿Y si está nublado el día del eclipse? Guía práctica para eludir los obstáculos que pueden surgir para ver este fenómeno único

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Más allá de que las nubes permitan ver mejor o peor el eclipse, las sensaciones y las ilusiones de muchas personas son más fuertes y es por eso que el evento de dentro de una semana se considera como un fenómeno excepcional que muchas personas no se querrán perder.

Y aunque muchas personas crean que pueda durar muy pocos segundos o que sea un atardecer más según cuenta María Uresandi, del planetario de Pamplona: "La luz que nos llega está muy filtrada de una forma muy especial y incluso los colores se van a percibir de otra manera".

Además, aunque ese día podamos ver algunas nubes en el cuelo, hay que tener en cuenta que no todas las nubes son iguales, sino que Noemi Pinilla-Alonso, investigadora distinguida del Instituto de las Ciencias y Tecnología de la Universidad de Oviedo, dice que "hay un tipo de nube que le influye mucho la temperatura. Entonces, cuando empieza el eclipse y cambia la temperatura, de repente se despeja y entonces donde estaba nublado" puede que de un momento a otro deje de estarlo.

El invento casero de unos alumnos y el planetario de Pamplona

Y con ayuda del Planetario de Pamplona, seis estudiantes de bachillerato han desarrollado los llamados 'globos estratosféricos', que servirán para hacer ciencia en tiempo real durante el eclipse, obteniendo también imágenes de "cómo la sombra avanza por todo el territorio" a más de 30 kilómetros de altura sobre la superficie.

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Es una manera que no se imaginaba nadie de poder contemplar el eclipse desde el cielo, de una manera casera que ofrece una experiencia única dentro de lo que ya se considera como un fenómeno único en la historia de España y que no se volverá a repetir con tanta visibilidad hasta dentro de unos cuantos de años, lo que hace que se convierta en algo todavía más especial.