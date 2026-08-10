Las lentes de las cámaras deben estar protegidas si se quiere hacer fotos del eclipse, ya que corren el riesgo de estropearse

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Este miércoles 12 de agosto, España será testigo de un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico histórico que no ocurre en la Península desde 1912. Los expertos insisten en tomar una serie de precauciones, como no observar el fenómeno sin la protección adecuada ni con las gafas adecuadas. Además, tampoco se recomienda hacer fotos ya que hacerlo puede dañar el teléfono.

Todo el mundo quiere verlo y quiere tener la foto del momento histórico, pero ¿se pueden hacer fotos? "Se puede hacer fotos al eclipse, pero con seguridad", señala Carles Aliagas, aficionado a la astrofotografía.

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El mejor consejo es dejar el móvil en el bolsillo, pero como para muchos será difícil, hay que protegerlo. "Es muy importante, sobre todo, adquirir filtros de calidad", advierte Jon, otro aficionado a la astrofotografía.

Usar unas gafas protectoras

Quien llegue tarde a comprar un filtro profesional puede recurrir a algo más casero. "Basta con unas gafas que nos pusiéramos en la cara. Podemos cortar y puedes poner ese filtro delante de la lente y ya sirve", señala Carles Aliagas.

No hay que olvidar que el sol y la luna no son los únicos atractivos. "Estamos rodeados de amigos, los asombros, las caras, las bocas abiertas", añade.

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En conclusión, filtro para el móvil y filtro para los ojos. "La cámara se nos puede estropear, pero los ojos son irreversibles", cuenta Jon. "Las fotos si salen bien perfecto y si no, pues mala suerte" opina Aliagas. Sobre todo que el móvil no impida disfrutar de esa experiencia irrepetible.