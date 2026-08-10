Varios espacios naturales como la Sierra del Montsant, en Tarragona, han restringido su acceso para evitar aglomeraciones el día del eclipse

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Esta semana llega un eclipse solar, un fenómeno que no se vivía en la península España desde 1905 y las expectativas son máximas. Es por ello que se espera que haya aglomeraciones en diversos puntos, para lo que las autoridades ya están tomando medidas y cerrando el paso. Es el caso de la Sierra del Montsant, en Tarragona, donde no se puede llegar en coche y algunos municipios han blindado la entrada para que tampoco se pueda entrar a pie.

"Se hace para evitar problemas, sobre todo incendios por el grave riesgo de incendio debido a las grandes temperaturas", explica Eduardo Sesma, trabajador del Parque Las Bardenas Reales. Este es uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse, pero también es un espacio de difícil evacuación en caso de emergencia.

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"Cerrará a partir de las 18:00 horas para no permitir que la gente entre dentro y tener que echarlos luego a la hora en la que se cierra el parque", señala Sesma.

Una medida que también se ha tomado en el Montsan, en Tarragona, ante la llegada masiva de turistas. "Está todo lleno, gente que sube, no puedes encontrar sitio para cenar ni para comer el miércoles", cuenta un vecino.

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El objetivo además es proteger este espacio natural y minimizar así el impacto sobre la fauna y la flora. Un evento que masificará lugares como la isla de Tabarca, Alicante. El reto será que al bajar la mirada, el paisaje siga intacto.