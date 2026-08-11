El eclipse dejará un reflejo de medias lunas en el suelo producido por la luz que se colará entre los árboles

El pronóstico de la Aemet un día antes del eclipse: estabilidad en casi todo el país y nubes en Cantabria y Galicia

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Uno de los sitios donde mejor se podrá apreciar el eclipse será desde la Torre de Hércules, en A Coruña. Además, Galicia es el primer territorio de toda España que quedará completamente a oscuras. Concretamente la hora exacta en la que se producirá ese eclipse.

El eclipse es tan esperado que muchas personas llevan reservando los mejores lugares para verlo desde meses atrás, porque es el primer visible desde la Península desde hace 114 años. El equipo de Informativos Telecinco ha simulado con realidad aumentada lo que sucederá exactamente en menos de 24 horas.

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Lo que sucederá es que la Luna se va a situar entre el Sol y la Tierra, creando esta línea perfecta. La explicación la tenemos a 400.000 kilómetros de distancia. El Sol es 400 veces más grande que la Luna y se situará mañana 400 veces más lejos y eso va a permitir que su sombra lo tape por completo.

Lo que va a producir una oscuridad, pero distinta a la que estamos acostumbrados a cuando anochece, porque se va a reflejar una luz que adquiere un tono extraño, haciendo bajar las temperaturas. Pero lo más importante y lo que los expertos no paran de recordar los expertos es las gafas con homologación.

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La imagen de las medias lunas que se reflejarán en el suelo

Y algo de lo que también hay que prestar atención es a la superficie porque el eclipse va a dejar una imagen totalmente mágica y muy curiosa: se trata de pequeñas medias lunas que son 'mini eclipses', que es básicamente el reflejo del sol que se cuela en el hueco que hay entre las hojas de los árboles.

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La previsión actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles 12 de agosto, día del eclipse, detalla que probablemente esté muy nuboso en zonas del norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. Además, crecerán nubes en montañas del este peninsular, cuyo impacto en la observación es más incierto.

De este modo, se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral.